Drogowy recydywista złapany przez patrol z Radziejowa. Przekroczył prędkość o 72 km

27-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego rozpędził auto do 122 km/h/fot. KPP Radziejów

Patrol radziejowskiego Wydziału Ruchu Drogowego kontrolował prędkość w terenie zabudowanym, w gminie Dobre. Jednym z zatrzymanych był kierowca skody. 27-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego rozpędził auto do 122 km/h.

Mężczyzna kolejny raz w ostatnim czasie został zatrzymany za zbyt szybką jazdę . Jechał w terenie zabudowanym z prędkością 122 km/h. Za swoje zachowanie stracił prawo jazdy na trzy miesiące oraz zapłaci dwukrotnie wyższy mandat w kwocie 5 tys. zł.





Dodatkowo został ukarany 15 punktami karnymi.





Tak wysoka grzywna wynikała z faktu, że kierujący działał w warunkach tzw. recydywy, czyli ponownie został zatrzymany za rażące przekroczenie prędkości.



