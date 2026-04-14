Zmiany w centrum Torunia wyznaczają słupki. Starówka ma być „dla ludzi”

2026-04-14, 22:02  Michał Zaręba/DW
Dzięki programowi „Starówka dla ludzi” ma powstać bezpieczna przestrzeń do spacerów/Fot. Dorota Witt

Montaż słupków ograniczających wjazd pojazdów na Rynek Staromiejski i ul. Kopernika to ważny element projektu „Starówka dla ludzi”. Ma powstać bezpieczna przestrzeń do spacerów.

Zmiany są wprowadzane na wybranych drogach wewnętrznych zarządzanych przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. Ich zakres został skonsultowany z Radą Okręgu Staromiejskie, przedsiębiorcami, działającymi w Zespole Staromiejskim oraz służbami.

Najważniejsze zasady funkcjonowania nowego systemu

Wjazd na Rynek Staromiejski, ul. Żeglarską, Szewską, Chełmińską, Różaną oraz Kopernika będzie nadal możliwy w godz. 6 - 11 oraz między 18. a 21., a także po uzyskaniu indywidualnej zgody, np. w przypadku usług technicznych czy przeprowadzek.

Służby ratunkowe oraz uprawnione jednostki miejskie otrzymają specjalne klucze umożliwiające natychmiastowy przejazd - niezależnie od pory dnia.

W przypadku nagłych zdarzeń - jak interwencje medyczne czy pilne awarie - Straż Miejska w Toruniu zapewni mieszkańcom niezwłoczne wsparcie i udostępni przejazd.

Na słupkach pojawią się wyraźne numery telefonów kontaktowych. Ułatwią one szybkie zgłoszenie potrzeby przejazdu osobom z niepełnosprawnościami oraz wszystkim użytkownikom, którzy mogą wymagać wsparcia służb.

Zamontowano 37 słupków w ośmiu lokalizacjach:

  • ul. Chełmińska - skrzyżowanie z ul. Franciszkańską,
  • ul. Szewska - skrzyżowanie z ul. Szczytną,
  • ul. Panny Marii - Rynek Staromiejski,
  • ul. Różana - ul. Piekary,
  • ul. Ducha Św. - ul. Różana,
  • ul. Kopernika - ul. Ducha Św.,
  • ul. Szeroka - Rynek Staromiejski,
  • ul. Żeglarska - ul. Kopernika.

Relacja Michała Zaręby

