Jest postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa po awanturze małżeńskiej w Toruniu – ustaliło PR PiK

2026-04-16, 15:21  Michał Zaręba/BN
Fot. ilustracyjna

Prokurator w Toruniu zbada, czy mężczyzna, który według dotychczasowych ustaleń zadał kilka ciosów nożem kobiecie w jednym z zakładów krawieckich na Rubinkowie w Toruniu, usiłował ją zabić.

Do małżeńskiej awantury doszło w środę (15 kwietnia). Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna zadał kobiecie kilka ciosów nożem, a następnie zabarykadował się w zakładzie. Później sam się okaleczył.

Oboje trafili do szpitala i przeszli operacje – potwierdziła w rozmowie telefonicznej z PR PiK prokurator Joanna Becińska z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód.

Zarzuty w tej sprawie najprawdopodobniej usłyszy mężczyzna. Prokuratura Okręgowa ma opublikować oficjalny komunikat.

