W tej szkole uczniowie dostają mundur, mają wstęp na poligon i szansę na pracę w służbach [zdjęcia]

2026-03-25, 19:01 Sława Skibińska-Dmitruk/KB

Pokazy musztry, taktyki, logistyczna gra terenowa, zwiedzanie pracowni, rozmowy z przedstawicielami służb i pyszna wojskowa grochówka. Tak wyglądały „drzwi otwarte" w Szkole Technicznej imienia Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej i XXII LO BZDZ

Pokazy musztry, taktyki, logistyczna gra terenowa, zwiedzanie pracowni, rozmowy z przedstawicielami służb i pyszna wojskowa grochówka. Tak wyglądały drzwi otwarte w Szkole Technicznej im. Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej i XXII LO BZDZ.

W placówce przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy pojawili się ósmoklasiści z całego regionu. Część z nich już wie, że z mundurem chce związać swoją przyszłość. A co mówią uczniowie tej szkoły? Co daje im ich wybór?



- Przede wszystkim satysfakcję i możliwość rozwoju, którego tak naprawdę nie ma chyba w żadnej innej szkole w Bydgoszczy...

- Idę do wojska. Jestem przygotowana w 100 procentach...

- Syn jeszcze nie wie, co chciałby robić. Pokazujemy mu różne opcje...



- U nas można realizować się na profilu nie tylko wojskowym, ale też Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej – mówi doktor Ewa Lemańska, wicedyrektorka szkoły. - Uczniowie dostają dosyć spory wachlarz możliwości przed podjęciem decyzji. Oczywiście nie są to jakieś decyzje wiążące, bo to jest młodzież i ich ścieżki życiowe później mogą potoczyć się rozmaicie, ale od nas dostają pierwsze szlify. Jeżeli ktoś po tej szkole trafia do służb, to my dostajemy później informację zwrotną z różnych jednostek mundurowych, że ci nasi uczniowie są już na pewno w tej pierwszej fazie, mówiąc językiem kolokwialnym, ogarnięci i najlepsi.



Dr Ewa Lemańska dodała, że w tym roku w placówce będzie nowość: klasa patronacka restauracji „Ugotowany”.



