Awaria na przejeździe kolejowym na trasie Bydgoszcz-Toruń. Tworzą się ogromne korki
Do awarii rogatek doszło na przejeździe kolejowym na DK 80, w rejonie miejscowości Strzyżawa. PKP PLK postawiło tam znak STOP, przez co tworzy się tam sznur samochodów.
Drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, awaria może potrwać nawet do niedzieli (29 marca).
#DK80 przejazd kolejowy Strzyżawa (Bydgoszcz-Toruń). ????Awaria rogatek na przejeździe kolejowym w m. Strzyżawa, PKP PLK umieściło znak B-20 (STOP ).— GDDKiA Bydgoszcz (@GDDKiA_Byd) March 24, 2026
W godzinach zwiększonego natężenia ruchu możliwe tworzenie się zatoru drogowego.
Zachowaj ostrożność. Stosuj się do oznakowania.