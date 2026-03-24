Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w oficjalnych uroczystościach w Toruniu

Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Do Torunia przyjechał z tej okazji prezydent Polski.

Prezydent Polski Karol Nawrocki bierze udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom, ratującym Żydów pod niemiecką okupacją. Wydarzenie odbywa się w Kaplicy Pamięci przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.



Na wydarzeniu obecni byli również m.in. były prezydent Andrzej Duda, szef KPRP Zbigniew Bogucki oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.



- Nasi bohaterowie, Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką, nie mieli być może świadomości strategicznych zapisów państwa niemieckiego, ale mieli świadomość, że na terenach Rzeczypospolitej rozpętało się prawdziwe pandemonium, a za próbę ratowania Żyda groziła śmierć. I robili to dlatego, bo w naszej wspólnocie narodowej była tożsamość chrześcijańska: miłość i miłosierdzie. I to wprost płynie z życiorysów Józefa i Wiktorii Ulmów - powiedział prezydent Nawrocki.



Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów to święto państwowe ustanowione (z inicjatywy ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy) przez parlament w 2018 r. Ma upamiętniać Polaków, którzy podczas II wojny światowej, narażając własne życie, pomagali Żydom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Jest obchodzone 24 marca, w rocznicę tragicznych wydarzeń z 1944 r.. Niemieccy żandarmi zamordowali wtedy rodzinę Ulmów z Markowej (Podkarpackie), która ukrywała żydowskie rodziny.