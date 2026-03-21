Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Działalność rozpoczyna sojusz „Porozumienie 21” [zdjęcia i wideo]

2026-03-21, 18:51 Monika Siwak/BN

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa w Bibliotece UKW/fot. Monika Siwak

„Porozumienie 21” - tak nazywa się sojusz organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa, zawiązany w sobotę (21 marca) w Bydgoszczy.

Porozumienie podpisali uczestnicy spotkania z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, zorganizowanego w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Katedra Pedagogiki Społecznej i Wydział Pedagogiki UKW. Był wspólnie zatańczony z dziećmi i rodzicami polonez, wspólne czytanie książki o zespole Downa wraz z jej autorką i warsztaty.



- Takie grupy są bardzo potrzebne, nie czujemy się sami, wspieramy się nawzajem w każdej rzeczy dotyczącej dziecka z niepełnosprawnością - usłyszała nasza reporterka. - To jest ogólne wsparcie, pomoc, dzieci też się znają i to będzie znajomość na długie lata - dodała rozmówczyni PR PiK.



Dr Maciej Jabłoński, członek Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy prezydencie RP odczytał list z życzeniami od pary prezydenckiej. - Pragniemy podkreślić, że państwa inicjatywa jest niezwykle cenna, gdyż przyczynia się do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, pomaga im w rozwijaniu talentów, a przede wszystkim jest okazją do integracji społeczności osób ze specjalnymi potrzebami - brzmi fragment listu.



Data święta, a więc 21 marca nawiązuje do trisomii 21 chromosomu, która stanowi biologiczne podłoże zespołu Downa. Symboliczne są także skarpetki nie do pary, które miało wielu uczestników i uczestniczek spotkania.