Zderzenie czterech aut na DK10 w powiecie bydgoskim. Jedna osoba poszkodowana [aktualizacja]

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem. W Przyłubiu zderzyły się cztery samochody osobowe, a na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Do wypadku doszło przed godziną 12:00 w miejscowości Przyłubie, na trasie łączącej Bydgoszcz i Toruń. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe.



Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba została poszkodowana i wymagała pomocy medycznej.



Po wypadku droga krajowa nr 10 została zablokowana. Po 13:00 wprowadzono objazd z węzła Toruń Zachód na drogi krajowe nr 80 lub 15, a od strony Bydgoszczy pojazdy zawracane są przez Solec Kujawski. Blokada może potrwać do godz. 16.

