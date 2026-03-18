Kolejny dzień protestu głodowego w Kopalniach Solino w Inowrocławiu. Wizyta delegacji Karola Nawrockiego

2026-03-18, 11:20 Marcin Glapiak/BN

Protestujący związkowcy oraz delegacja prezydenta Karola Nawrockiego. Na zdjęciu, w środku od lewej: Mateusz Kotecki, Jerzy Gawęda oraz Paweł Szrot/fot. Przemysław Keler/KPRP

Trwa kolejny dzień protestu głodowego w Inowrocławskich Kopalniach Solino S.A. Przypomnijmy, akcja rozpoczęła się w niedzielę (15 marca) wieczorem. Reporter Polskiego Radia PiK skontaktował się z protestującymi i dowiedział się, jaki jest ich stan zdrowia. Wizytę złożyła również delegacja prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Marcin Glapiak z PR PiK rozmawiał telefonicznie z protestującymi. Pytał o ich stan zdrowia. - Psychicznie i fizycznie jest wszystko dobrze, morale są wysokie - informował Jerzy Gawęda, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność”. Potwierdził również, że są pod stałą obserwacją ratowników medycznych.



We wtorek (17 marca) protestujących odwiedziła delegacja reprezentująca prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o ministra Mateusza Koteckiego oraz posła Pawła Szrota. Na spotkaniu omawiano kwestię strategii dla kompleksu energetycznego oraz wykorzystania złóż soli w Damasławku, Lubieniu Kujawskim i Łaniętach. To główne postulaty protestujących skierowane do premiera.



W oświadczeniu zarządu Solino czytamy, że protest został wszczęty bez jakichkolwiek mediacji i wcześniejszych rozmów i jest prowadzony przez cztery osoby, spośród ponad 250 zatrudnionych. Zarząd zapewnia, że Solino S.A. działa w sposób odpowiedzialny, zapewniając ciągłość pracy infrastruktury o znaczeniu strategicznym.



Protest głodowy w Kopalniach Solino jest formą sprzeciwu wobec „osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz braku działań państwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem surowcowym i energetycznym kraju".