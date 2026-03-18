Kolejny dzień protestu głodowego w Kopalniach Solino w Inowrocławiu. Wizyta delegacji Karola Nawrockiego

2026-03-18, 11:20  Marcin Glapiak/BN
Protestujący związkowcy oraz delegacja prezydenta Karola Nawrockiego. Na zdjęciu, w środku od lewej: Mateusz Kotecki, Jerzy Gawęda oraz Paweł Szrot/fot. Przemysław Keler/KPRP

Protestujący związkowcy oraz delegacja prezydenta Karola Nawrockiego. Na zdjęciu, w środku od lewej: Mateusz Kotecki, Jerzy Gawęda oraz Paweł Szrot/fot. Przemysław Keler/KPRP

Trwa kolejny dzień protestu głodowego w Inowrocławskich Kopalniach Solino S.A. Przypomnijmy, akcja rozpoczęła się w niedzielę (15 marca) wieczorem. Reporter Polskiego Radia PiK skontaktował się z protestującymi i dowiedział się, jaki jest ich stan zdrowia. Wizytę złożyła również delegacja prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Marcin Glapiak z PR PiK rozmawiał telefonicznie z protestującymi. Pytał o ich stan zdrowia. - Psychicznie i fizycznie jest wszystko dobrze, morale są wysokie - informował Jerzy Gawęda, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność”. Potwierdził również, że są pod stałą obserwacją ratowników medycznych.

We wtorek (17 marca) protestujących odwiedziła delegacja reprezentująca prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o ministra Mateusza Koteckiego oraz posła Pawła Szrota. Na spotkaniu omawiano kwestię strategii dla kompleksu energetycznego oraz wykorzystania złóż soli w Damasławku, Lubieniu Kujawskim i Łaniętach. To główne postulaty protestujących skierowane do premiera.

W oświadczeniu zarządu Solino czytamy, że protest został wszczęty bez jakichkolwiek mediacji i wcześniejszych rozmów i jest prowadzony przez cztery osoby, spośród ponad 250 zatrudnionych. Zarząd zapewnia, że Solino S.A. działa w sposób odpowiedzialny, zapewniając ciągłość pracy infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Protest głodowy w Kopalniach Solino jest formą sprzeciwu wobec „osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz braku działań państwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem surowcowym i energetycznym kraju".

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Protestujący związkowcy. W środku Jerzy Gawęda, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność”/fot. Marcin Glapiak

Region

Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. „Coraz więcej osób potrzebuje pomocy”

PR PiK ofiarą manipulacji. W fake newsie o rzekomym wypadku posła wykorzystano nasze zdjęcie

Zderzenie czterech aut na DK10 w powiecie bydgoskim. Jedna osoba poszkodowana [aktualizacja]

Nieodwołane wizyty w sanatoriach w Ciechocinku spowodowały liczne straty

W regionie trwa łatanie dziur po zimie. Ponad 3,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na ten cel

CBZC w Bydgoszczy zatrzymały trzy osoby odpowiedzialne za cyberataki na serwery i strony internetowe

HMŚ przyniosą regionowi korzyści. Dzięki inwestycjom na zbrojenia powstanie wiele stanowisk pracy [Rozmowa Dnia]

Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba

Kiedy więźniowie sprzątali boksy, funkcjonariusze opiekowali się zwierzętami w bydgoskim schronisku [zdjęcia]

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę