Protest głodowy w Solino zaostrza się. Pracownicy przestali przyjmować płyny

2026-03-21, 21:38  Polska Agencja Prasowa/BN
Protestujący związkowcy. W środku Jerzy Gawęda, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność”/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Pracownicy Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” zaostrzyli protest głodowy, decydując się na zaprzestanie przyjmowania jakichkolwiek płynów. Protest trwa od 15 marca, a powodem jest brak reakcji władz na postulaty dotyczące ochrony krajowego kompleksu sodowo-solnego.

Związkowcy, którzy prowadzą protest w ramach NSZZ „Solidarność”, wskazują, że bierność szczególnie premiera Donalda Tuska oraz ministra energii Miłosza Motyki w tej sprawie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa surowcowego, przemysłowego i energetycznego państwa. - Jest nam ciężko, ale zdecydowaliśmy o zaostrzeniu głodówki i nieprzyjmowaniu żadnych płynów, nawet wody. Czekamy na natychmiastowe podjęcie przez władze rozmów z nami i przedstawienie odpowiedzi na nasze postulaty - powiedział szef zakładowej Solidarności, uczestnik głodówki Jerzy Gawęda.

Wśród głównych żądań protestujących znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania, przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, budowa warzelni, powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

Spółka IKS „Solino”, która jest częścią Grupy Orlen, wskazuje, że nie planuje ograniczeń w produkcji ani redukcji etatów, a wręcz przeciwnie – rozwija swoje zdolności produkcyjne. Orlen zaznacza również, że nie posiada koncesji na zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, o które ubiegają się protestujący.

Inowrocław

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę