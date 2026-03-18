Nieodwołane wizyty w sanatoriach w Ciechocinku spowodowały liczne straty

2026-03-18, 12:17 Radosław Jagieła/BN

Sanatoria w Ciechocinku ponoszą straty z powodu nieodwołanych wizyt kuracjuszy/fot. Wikipedia/Danuta B./fotopolska.eu

Wyższe koszty ogrzewania, w związku z tegoroczną zimą, nie ominęły sanatoriów w Ciechocinku. Największym problemem były jednak nieodwołane wizyty. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek, doprowadziło to do blisko miliona złotych strat z tytułu niezrealizowanego kontraktu.

- Mniej kuracjuszy przyjechało na pierwsze dwa turnusy w styczniu i lutym - mówi Marcin Zajączkowski. - Tych, którzy otrzymali skierowanie, ale z różnych względów nie przyjechali, było prawie 14 proc. To przełożyło się na blisko milion złotych niezrealizowanego kontraktu, już przez pierwsze dwa turnusy. Trzeba będzie to nadrabiać przez cały rok - dodaje prezes Uzdrowiska Ciechocinek.



Poza tym, że kuracjusze nie przyjeżdżają, to i tak trzeba ogrzewać budynki. A to wiąże się z kosztami. - Personel jest w gotowości i obiekty są przygotowane do przyjęcia danej liczby osób. Koszty ogrzewania wzrosły, ze względu na ostrzejszą zimę - informuje Marcin Zajączkowski.



Z danych opublikowanych na początku marca przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w 2025 roku w całym kraju doszło do 134 tysięcy rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego. To więcej o prawie 7 tysięcy niż w 2024 roku.