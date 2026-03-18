Nieodwołane wizyty w sanatoriach w Ciechocinku spowodowały liczne straty

2026-03-18, 12:17  Radosław Jagieła/BN
Sanatoria w Ciechocinku ponoszą straty z powodu nieodwołanych wizyt kuracjuszy/fot. Wikipedia/Danuta B./fotopolska.eu

Wyższe koszty ogrzewania, w związku z tegoroczną zimą, nie ominęły sanatoriów w Ciechocinku. Największym problemem były jednak nieodwołane wizyty. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek, doprowadziło to do blisko miliona złotych strat z tytułu niezrealizowanego kontraktu.

- Mniej kuracjuszy przyjechało na pierwsze dwa turnusy w styczniu i lutym - mówi Marcin Zajączkowski. - Tych, którzy otrzymali skierowanie, ale z różnych względów nie przyjechali, było prawie 14 proc. To przełożyło się na blisko milion złotych niezrealizowanego kontraktu, już przez pierwsze dwa turnusy. Trzeba będzie to nadrabiać przez cały rok - dodaje prezes Uzdrowiska Ciechocinek.

Poza tym, że kuracjusze nie przyjeżdżają, to i tak trzeba ogrzewać budynki. A to wiąże się z kosztami. - Personel jest w gotowości i obiekty są przygotowane do przyjęcia danej liczby osób. Koszty ogrzewania wzrosły, ze względu na ostrzejszą zimę - informuje Marcin Zajączkowski.

Z danych opublikowanych na początku marca przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w 2025 roku w całym kraju doszło do 134 tysięcy rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego. To więcej o prawie 7 tysięcy niż w 2024 roku.

Mówi Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek

Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy

Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. „Coraz więcej osób potrzebuje pomocy”

2026-03-18, 13:42
PR PiK ofiarą manipulacji. W fake newsie o rzekomym wypadku posła wykorzystano nasze zdjęcie

PR PiK ofiarą manipulacji. W fake newsie o rzekomym wypadku posła wykorzystano nasze zdjęcie

2026-03-18, 12:52
Zderzenie czterech aut na DK10 w powiecie bydgoskim. Jedna osoba poszkodowana [aktualizacja]

Zderzenie czterech aut na DK10 w powiecie bydgoskim. Jedna osoba poszkodowana [aktualizacja]

2026-03-18, 12:36
Kolejny dzień protestu głodowego w Kopalniach Solino w Inowrocławiu. Wizyta delegacji Karola Nawrockiego

Kolejny dzień protestu głodowego w Kopalniach Solino w Inowrocławiu. Wizyta delegacji Karola Nawrockiego

2026-03-18, 11:20
W regionie trwa łatanie dziur po zimie. Ponad 3,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na ten cel

W regionie trwa łatanie dziur po zimie. Ponad 3,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na ten cel

2026-03-18, 10:23
CBZC w Bydgoszczy zatrzymały trzy osoby odpowiedzialne za cyberataki na serwery i strony internetowe

CBZC w Bydgoszczy zatrzymały trzy osoby odpowiedzialne za cyberataki na serwery i strony internetowe

2026-03-18, 09:28
HMŚ przyniosą regionowi korzyści. Dzięki inwestycjom na zbrojenia powstanie wiele stanowisk pracy [Rozmowa Dnia]

HMŚ przyniosą regionowi korzyści. Dzięki inwestycjom na zbrojenia powstanie wiele stanowisk pracy [Rozmowa Dnia]

2026-03-18, 09:06
Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba

Pożar domku letniskowego w Białych Błotach. Nie żyje jedna osoba

2026-03-18, 08:00
Kiedy więźniowie sprzątali boksy, funkcjonariusze opiekowali się zwierzętami w bydgoskim schronisku [zdjęcia]

Kiedy więźniowie sprzątali boksy, funkcjonariusze opiekowali się zwierzętami w bydgoskim schronisku [zdjęcia]

2026-03-18, 07:50

