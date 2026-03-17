Część mieszkańców Ciechocinka chce odwołania burmistrza. Jest wniosek o referendum w tej sprawie

2026-03-17, 12:50  Agnieszka Marszał, Radosław Jagieła/DW
Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/fot. Krystian Makowski

Złożono ponad 1000 podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania burmistrza zebrali mieszkańcy Ciechocinka - dowiedziało się PR PiK. Dziś przedstawiciele komitetu referendalnego złożyli listy w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

W Ciechocinku od wielu miesięcy toczy się spór pomiędzy burmistrzem miasta a częścią mieszkańców o budowę biogazowni. - Czarę goryczy przelała pod koniec stycznia sesja rady miasta - mówi Marta Modrzejewska-Komosińska, przewodnicząca komitetu referendalnego. - Tam pan burmistrz pokazał, że nie jesteśmy żadną stroną do dyskusji - ani my, mieszkańcy, ani radni.

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz przyznaje, że może zabrakło dialogu z mieszkańcami, obiecuje poprawę i zaznacza, że sporna kwestia budowy kompostowni i gazowni, to już temat nieaktualny.

- My się z tego wycofaliśmy, dowodem będzie powrót do strategii rozwoju gminy miejskiej Ciechocinek, którą ponownie poddamy konsultacjom - mówi włodarz.

Niezadowoleni z rządów Jarosława Jucewicza mieszkańcy mówią, że nie tylko o biogazownię tu chodzi.

- Bulwersującą sytuacją jest jakość wody, utrzymanie zimowe, problemy administracyjne. Ciechocinek stracił na swojej świetności i jakości - mówi Marta Modrzejewska-Komosińska.

  • Dziś mieszkańcy Ciechocinka złożyli we włocławskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza. Komisarz wyborczy ma 30 dni na jego sprawdzenie.
  • Jeśli wniosek spełni wymagania formalne, komisarz wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.
  • Będzie ono musiało się odbyć w ciągu 50 dni.

Relacja Agnieszki Marszał

