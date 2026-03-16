2026-03-16, 18:49 Dorota Witt/BN

45 lat temu rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy

16 marca 1981 r. rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy i ogłosili w niej strajk okupacyjny w proteście przeciw braku zgody komunistycznych władz na rejestrację chłopskiej Solidarności.

W poniedziałek (16 marca) to właśnie w tym miejscu upamiętniono 45. rocznicę „Bydgoskiego Marca”. Składano m.in. kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Wojciech Mojzesowcz, jeden z jego uczestników mówił zebranym, jak ważna jest zgoda. - 45 lat temu rozpoczął się strajk chłopski, który skupiał wszystkich rolników. Łączyła nas wspólna sprawa, własność ziemi i niezależność Rzeczpospolitej - dodał.



- Wówczas cała ulica była zapchana, stało pełno wojskowych samochodów - wspominają uczestnicy „Bydgoskiego Marca” Telesfor Horodecki i Marian Zubik. - Jeździły wkoło, cały czas nas straszono, że za chwilę wyciągną nas siłą - dodają i z dumą zaznaczają, że biorąc udział w tamtych wydarzeniach współtworzyli historię Polski.



Strajkujący ogłosili postulaty 19 marca 1981 roku na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Działacze zostali wtedy pobici przez oddziały milicji. Wywołało to kryzys społeczny. Władze zarejestrowały Solidarność rolniczą 12 maja 1981 roku.