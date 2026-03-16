45 lat temu rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy
16 marca 1981 r. rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy i ogłosili w niej strajk okupacyjny w proteście przeciw braku zgody komunistycznych władz na rejestrację chłopskiej Solidarności.
W poniedziałek (16 marca) to właśnie w tym miejscu upamiętniono 45. rocznicę „Bydgoskiego Marca”. Składano m.in. kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Wojciech Mojzesowcz, jeden z jego uczestników mówił zebranym, jak ważna jest zgoda. - 45 lat temu rozpoczął się strajk chłopski, który skupiał wszystkich rolników. Łączyła nas wspólna sprawa, własność ziemi i niezależność Rzeczpospolitej - dodał.
- Wówczas cała ulica była zapchana, stało pełno wojskowych samochodów - wspominają uczestnicy „Bydgoskiego Marca” Telesfor Horodecki i Marian Zubik. - Jeździły wkoło, cały czas nas straszono, że za chwilę wyciągną nas siłą - dodają i z dumą zaznaczają, że biorąc udział w tamtych wydarzeniach współtworzyli historię Polski.
Strajkujący ogłosili postulaty 19 marca 1981 roku na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Działacze zostali wtedy pobici przez oddziały milicji. Wywołało to kryzys społeczny. Władze zarejestrowały Solidarność rolniczą 12 maja 1981 roku.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę