W Bydgoszczy posprzątali park nad Starym Kanałem, w Toruniu - Fort I Twierdzy Toruń i okolice

2026-03-15, 19:45 Natasza Trzebuchowska, Michał Zaręba/MG

W Toruniu społecznicy i mieszkańcy wspólnie sprzątali Fort I Twierdzy Toruń i okolice/fot. Michał Zaręba

Mieszkańcy regionu sprzątali w niedzielę tereny zielone w ramach Kujawsko-Pomorskiego Ploggingu. To forma aktywności fizycznej, która łączy ruch i dbanie o środowisko.

Akcja odbywała się w ramach przygotowań do Halowych Mistrzostw Świata - miała na celu m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Bydgoszczanie sprzątali w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. – Ciągle jest to samo. Najwięcej znajdujemy szkła, butelek po alkoholu – mówili. – Dobrym pomysłem chyba byłaby kaucja na takie małe butelki.



Akcja odbywała się także w Brodnicy, Gniewkowie, Grudziądzu, Osiu, Toruniu i Włocławku.



Z kolei w Toruniu społecznicy i mieszkańcy wspólnie sprzątali Fort I Twierdzy Toruń i okolice. Na zakończenie było wspólne ognisko.