W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

2026-03-12, 06:50 Marcin Doliński / TB

Na farmie pod Tucholą miałoby stanąć 13 wiatraków. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

W okolicach Małego Mędromierza stanąć ma 13 wiatraków o łącznej mocy 80 megawatów. Skorzystać na tej inwestycji ma samorząd i mieszkańcy.

Co roku do budżetu gminy wpływać ma prawie 3 mln zł z tytułu podatków. Powstaną też nowe miejsca pracy przy budowie farmy i nowa infrastruktura drogowa.



Inwestycja ma również wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu. Moc farmy będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla około 52 tys. gospodarstw domowych.



W tej chwili gmina przystąpiła do planu zagospodarowania przestrzennego. Farmę chce wybudowć firma Eurowind Energy.