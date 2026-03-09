Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu

2026-03-09, 15:14 Marcin Doliński/DW

Trzy prywatne akty oskarżenia do sądu w Grudziądzu złożyli bliscy zmarłego Olka, jeden przeciwko lekarzowi i dwóm ratownikom medycznym/fot. screen "Uwaga" TVN Trzy prywatne akty oskarżenia do sądu w Grudziądzu złożyli bliscy zmarłego Olka, jeden przeciwko lekarzowi i dwóm ratownikom medycznym/ Fot. Nadesłane, zdjęcie ilustracyjne

Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, jeden z prywatnych aktów oskarżenia, jakie jego bliscy złożyli do sądu, dotyczy medyków.

Trzy prywatne akty oskarżenia do sądu w Grudziądzu złożyli bliscy zmarłego Olka, jeden przeciwko lekarzowi i dwóm ratownikom medycznym. Dotyczą one umyślnego naruszenia nietykalności cielesnej. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z mamą i siostrą 19-letniego Olka.



- Musimy robić wszystko, żeby prawda wygrała - powiedziała PR PiK siostra mężczyzny, Lidia.

- I żeby sprawcy ponieśli adekwatną karę, bo to też istotne. Niech to będzie przykładem dla innych ludzi! - dodała jego mama, Małgorzata.



Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna w rezultacie nie przeżył. Trzej medycy usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do 5 lat więzienia.



Do sprawy wrócimy.



