Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu
Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, jeden z prywatnych aktów oskarżenia, jakie jego bliscy złożyli do sądu, dotyczy medyków.
Trzy prywatne akty oskarżenia do sądu w Grudziądzu złożyli bliscy zmarłego Olka, jeden przeciwko lekarzowi i dwóm ratownikom medycznym. Dotyczą one umyślnego naruszenia nietykalności cielesnej. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z mamą i siostrą 19-letniego Olka.
- Musimy robić wszystko, żeby prawda wygrała - powiedziała PR PiK siostra mężczyzny, Lidia.
- I żeby sprawcy ponieśli adekwatną karę, bo to też istotne. Niech to będzie przykładem dla innych ludzi! - dodała jego mama, Małgorzata.
Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna w rezultacie nie przeżył. Trzej medycy usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do 5 lat więzienia.
Do sprawy wrócimy.