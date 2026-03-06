Nie ma już ryzyka zatrucia czadem. Żłobek w Lubieniu Kujawskim na nowo otwarty
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, dzieci wróciły do żłobka w Lubieniu Kujawskim. W placówce jest już bezpiecznie. Prace naprawcze trwały równo trzy tygodnie.
Po tym jak w piątek (13 lutego) w żłobku w Lubieniu Kujawskim uruchomił się czujnik czadu, placówka pozostawała zamknięta przez kolejne tygodnie. Nieczynny był również Dzienny Dom Seniora, mieszczący się w tym samym budynku.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński poinformował naszego reportera o przyczynie całego zdarzenia. - Zawiniła przestarzała instalacja wentylacyjna - przekazał.
Włodarz miejscowości poinformował o zamontowaniu nowej instalacji, według ulepszonego projektu. - Przeprowadzono ekspertyzę, prace budowlane i montażowe. Poprawiono ten system wentylacji, uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego obiektu i już żłobek funkcjonuje z poprawioną wentylacją - dodał Marek Wiliński.
Po tym, jak trzy tygodnie temu uruchomiły się czujki czadu, personel natychmiast ewakuował dzieci. Nikomu nic się nie stało. Profesjonalny sprzęt strażaków potwierdził obecność tlenku węgla w pomieszczeniach żłobka.