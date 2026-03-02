Pamięci „Wilka” — Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 13:02 Marcin Doliński/BN

Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu mieszkańców Lipinek w Borach Tucholskich oddało hołd Janowi Sikorskiemu ps. „Wilk”. Leśniczy — żołnierz wyklęty zginął 3 czerwca 1946 roku podczas potyczki partyzantów z uzbrojonym oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa.

W tym roku przypada 80. rocznica potyczki pod Lipinkami w Borach Tucholskich. — Staramy się być pod Pomnikiem Niepodległości, który jest poświęcony polskim żołnierzom. To nasze oczko w głowie — mówi Daniel Kalinowski, dyrektor szkoły podstawowej w Lipinkach. — Pilnujemy porządku i spokoju tego miejsca, aby dać przykład młodym pokoleniom, że trzeba dbać o polską historię — dodaje.



Jan Sikorski ps. „Wilk” zginął 3 czerwca 1946 roku pod Lipinkami. Żołnierze-partyzanci przeciwstawili się Urzędowi Bezpieczeństwa, ponieważ, jak uważa Zygmunt Krzemień ze Stowarzyszenia Przyjaciół Lipinek, nie godzili się z porządkiem świata ustanowionym na konferencji w Jałcie w 1945 roku. — Nie godzili się z narzuconą nam dominacją Rosji sowieckiej. Walczyli, nie mając żadnych szans i o tym zawsze pamiętamy — mówi. — Staramy się to przekazać młodzieży, żeby pamiętała o tych, którzy ginęli i cierpieli za wolną Polskę — dodaje.