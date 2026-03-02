Pamięci „Wilka” — Żołnierza Wyklętego. Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 13:02  Marcin Doliński/BN
Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu mieszkańców Lipinek w Borach Tucholskich oddało hołd Janowi Sikorskiemu ps. „Wilk”. Leśniczy — żołnierz wyklęty zginął 3 czerwca 1946 roku podczas potyczki partyzantów z uzbrojonym oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa.

W tym roku przypada 80. rocznica potyczki pod Lipinkami w Borach Tucholskich. — Staramy się być pod Pomnikiem Niepodległości, który jest poświęcony polskim żołnierzom. To nasze oczko w głowie — mówi Daniel Kalinowski, dyrektor szkoły podstawowej w Lipinkach. — Pilnujemy porządku i spokoju tego miejsca, aby dać przykład młodym pokoleniom, że trzeba dbać o polską historię — dodaje.

Jan Sikorski ps. „Wilk” zginął 3 czerwca 1946 roku pod Lipinkami. Żołnierze-partyzanci przeciwstawili się Urzędowi Bezpieczeństwa, ponieważ, jak uważa Zygmunt Krzemień ze Stowarzyszenia Przyjaciół Lipinek, nie godzili się z porządkiem świata ustanowionym na konferencji w Jałcie w 1945 roku. — Nie godzili się z narzuconą nam dominacją Rosji sowieckiej. Walczyli, nie mając żadnych szans i o tym zawsze pamiętamy — mówi. — Staramy się to przekazać młodzieży, żeby pamiętała o tych, którzy ginęli i cierpieli za wolną Polskę — dodaje.

Relacja Marcina Dolińskiego

Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich/wideo Marcin Doliński

Uroczystości w Lipinkach w Borach Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Region

Nie żyje Mariusz Długi Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00
Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-03-02, 17:13
Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

2026-03-02, 16:00
Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, odszedł, wykonując pracę, którą kochał

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43
Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46
Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

2026-03-02, 14:10
Mafia śmieciowa w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

„Mafia śmieciowa” w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

2026-03-02, 13:56
Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

Śmierć miesięcznego dziecka w szpitalu w Brodnicy. Zarzuty dla rejestratorki

2026-03-02, 12:01
System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

2026-03-02, 11:40

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę