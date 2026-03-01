2026-03-01, 18:00 Marcin Doliński/DW

Grudziądzki szpital z milionami złotych na rozwój. To pożyczka, która zostanie częściowo umorzona/Fot. Marcin Doliński

Ponad 20 mln złotych otrzymał grudziądzki szpital z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na zakup nowoczesnego robota chirurgicznego da Vinci.

W szpitalu podpisano już umowę w tej sprawie.



- To pierwszy z pięciu etapów porozumienia pomiędzy szpitalem, samorządem miejskim a samorządem wojewódzkim - mówił Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Przed nami kolejne etapy. To będą działania inwestycyjne, modernizacyjne, ale również doposażające w niezbędny sprzęt. Pięć etapów to jest kwota blisko 70 milionów złotych. To już są niebagatelne pieniądze, które faktycznie poprawią jakość obsługi i dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii - dodał.



W marcu podejmiemy się kolejnych zobowiązań - zapowiadał marszałek województwa Piotr Całbecki.



- Mówi się, że da Vinci jest najlepszym systemem, jaki w tej chwili funkcjonuje na świecie. Byłby bezużyteczny, gdyby nie przygotowane kadry. Życzę, żeby ten robot był wykorzystywany tak mocno, jak tylko jest to możliwe - podkreślał Piotr Całbecki.



To pierwsza transza pożyczki, która zostanie umorzona w wysokości 85 procent.