Grudziądzki szpital z milionami złotych na rozwój. To pożyczka, która zostanie częściowo umorzona

2026-03-01, 18:00  Marcin Doliński/DW
Grudziądzki szpital z milionami złotych na rozwój. To pożyczka, która zostanie częściowo umorzona/Fot. Marcin Doliński

Grudziądzki szpital z milionami złotych na rozwój. To pożyczka, która zostanie częściowo umorzona/Fot. Marcin Doliński

Ponad 20 mln złotych otrzymał grudziądzki szpital z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na zakup nowoczesnego robota chirurgicznego da Vinci.

W szpitalu podpisano już umowę w tej sprawie.

- To pierwszy z pięciu etapów porozumienia pomiędzy szpitalem, samorządem miejskim a samorządem wojewódzkim - mówił Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Przed nami kolejne etapy. To będą działania inwestycyjne, modernizacyjne, ale również doposażające w niezbędny sprzęt. Pięć etapów to jest kwota blisko 70 milionów złotych. To już są niebagatelne pieniądze, które faktycznie poprawią jakość obsługi i dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii - dodał.

W marcu podejmiemy się kolejnych zobowiązań - zapowiadał marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Mówi się, że da Vinci jest najlepszym systemem, jaki w tej chwili funkcjonuje na świecie. Byłby bezużyteczny, gdyby nie przygotowane kadry. Życzę, żeby ten robot był wykorzystywany tak mocno, jak tylko jest to możliwe - podkreślał Piotr Całbecki.

To pierwsza transza pożyczki, która zostanie umorzona w wysokości 85 procent.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Zakończyły się poszukiwania dziewczynki z Prądocina w powiecie bydgoskim. Jest cała i zdrowa [aktualizacja]

Zakończyły się poszukiwania dziewczynki z Prądocina w powiecie bydgoskim. Jest cała i zdrowa [aktualizacja]

2026-03-01, 19:40
Ciekawe zdjęcia grudziądzkiej Góry Zamkowej poszukiwane. Powstaje wyjątkowa wystawa

Ciekawe zdjęcia grudziądzkiej Góry Zamkowej poszukiwane. Powstaje wyjątkowa wystawa

2026-03-01, 19:30
Uwaga, stan alarmowy na Drwęcy pod Toruniem. Poziom wody może się jeszcze podnieść [zdjęcia]

Uwaga, stan alarmowy na Drwęcy pod Toruniem. Poziom wody może się jeszcze podnieść [zdjęcia]

2026-03-01, 16:26
Wszyscy możemy pomóc 12-letniej tenisistce bydgoskiej Gwiazdy. Nadia ma guza mózgu

Wszyscy możemy pomóc 12-letniej tenisistce bydgoskiej Gwiazdy. Nadia ma guza mózgu

2026-03-01, 14:30
Łapki na kierownicę, policjanci patrzą To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

Łapki na kierownicę, policjanci patrzą! To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

2026-03-01, 12:50
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak świętowaliśmy w naszym regonie [zdjęcia]

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak świętowaliśmy w naszym regonie [zdjęcia]

2026-03-01, 11:50
W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

2026-03-01, 10:10
Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami

Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami 

2026-03-01, 09:29
Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia

Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia!

2026-03-01, 08:02

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę