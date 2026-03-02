Mieszkańcy Grudziądza utknęli w Dubaju. Mówią o braku informacji i pomocy ze strony polskich władz

2026-03-02, 09:52  Marcin Doliński/BN
Grudziądzanie nie mogą wylecieć z Dubaju/fot. PAP/EPA/STRINGER

Grudziądzanie nie mogą wylecieć z Dubaju/fot. PAP/EPA/STRINGER

Grudziądzanie od soboty nie mogą wrócić z Dubaju do Polski. W wyniku zaostrzenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie loty zostały wstrzymane.

Pan Krzysztof z rodziną od soboty nie może wrócić z Dubaju. W rozmowie z Polskim Radiem PiK mówił o braku informacji i pomocy ze strony polskich władz. — Nikt nami się tu nie interesuje ani rezydenci, ani ambasada. Jesteśmy sfrustrowani i zmęczeni — powiedział pan Krzysztof.

To miały być wakacje marzeń, a zamieniły się w koszmar. - Teraz płacimy za wszystko ze swoich pieniędzy — usłyszał reporter Polskiego Radia PiK. — Widzieliśmy tutaj naprawdę dużo — przelatujące rakiety, samoloty, wybuchy — naprawdę jest nam tu ciężko. Chcielibyśmy już być w domu — dodał.

Przestrzeń nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest zamknięta po zaatakowaniu lotniska w Dubaju przez Iran.

Mówi pan Krzysztof, który wraz z rodziną nie może wrócić z Dubaju do Polski

Region

Zarzuty dla rejestratorki z brodnickiego szpitala. Chodzi o śmierć miesięcznego dziecka

Zarzuty dla rejestratorki z brodnickiego szpitala. Chodzi o śmierć miesięcznego dziecka

2026-03-02, 12:01
System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

2026-03-02, 11:40
Ponad 6 kilogramów narkotyków przejętych w Toruniu. Trzy osoby zatrzymane [zdjęcia i wideo]

Ponad 6 kilogramów narkotyków przejętych w Toruniu. Trzy osoby zatrzymane [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 11:04
Nowy dworzec autobusowy powstanie w Rypinie. Wiadomo, kiedy powinien zostać oddany do użytku [wizualizacja]

Nowy dworzec autobusowy powstanie w Rypinie. Wiadomo, kiedy powinien zostać oddany do użytku [wizualizacja]

2026-03-02, 10:42
Mamy kryzys prawa międzynarodowego, to zagrożenie m.in. dla Polski [Rozmowa Dnia]

Mamy kryzys prawa międzynarodowego, to zagrożenie m.in. dla Polski [Rozmowa Dnia]

2026-03-02, 09:00
Sztuczna inteligencja ma dbać o bezpieczeństwo na drodze. Przełomowy projekt Politechniki Bydgoskiej

Sztuczna inteligencja ma dbać o bezpieczeństwo na drodze. Przełomowy projekt Politechniki Bydgoskiej

2026-03-02, 07:50
Lokalna polityczna sensacja we Włocławku. Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera

Lokalna polityczna sensacja we Włocławku. Jest kontrkandydat dla dotychczasowego lidera

2026-03-02, 06:50
Sto osób przeszło ulicami Włocławka w wieczornym marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia]

Sto osób przeszło ulicami Włocławka w wieczornym marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych [zdjęcia]

2026-03-01, 21:00
Zakończyły się poszukiwania dziewczynki z Prądocina w powiecie bydgoskim. Jest cała i zdrowa [aktualizacja]

Zakończyły się poszukiwania dziewczynki z Prądocina w powiecie bydgoskim. Jest cała i zdrowa [aktualizacja]

2026-03-01, 19:40

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę