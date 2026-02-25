Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody Kopernika Ekonomisty

2026-02-25, 22:02 Marcin Doliński / TB

Prof. Marian Gorynia. / Fot. Nadesłane

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorczości. Statuetka zostanie wręczona w Centrum Kultury Teatr 22 marca.

Prof. Marian Gorynia to wybitny ekonomista, działacz społeczny, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.



Nagroda ustanowił Prezydent Grudziądza w 2022 roku w związku z obchodami Roku Mikołaja Kopernika Ekonomisty w 500. rocznicę wygłoszenia przez niego traktatu "O szacunku monety".