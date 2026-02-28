„Książnica Kopernikańska wystrzeliła w kosmos”. Takiej biblioteki jeszcze w regionie nie mieliśmy [zdjęcia, wideo]

2026-02-28, 08:00 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/DW

Nowe skrzydło Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oficjalnie otwarte/Fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Nowe skrzydło Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oficjalnie otwarte. Instytucja zyskała salę konferencyjną, magazyn studyjny, czytelnię, mediatekę, przestrzeń gier planszowych, a nawet strefę ciszy.

Czytelnia w Książnicy Kopernikańskiej, jaką znaliśmy dotąd, powstała w 1973 roku. Nowa jest naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami, funkcjonalna, przestronna.



- Dziś Książnica Kopernikańska wystrzeliła w kosmos - mówi marek Ospalski pracujący tam od 15 lat. - Zupełnie inaczej wygląda. Tworzy nową jakość na kulturalnej mapie Torunia, ale i regionu - dodaje.





W nowoczesnych przestrzeniach Uniwersum Książki (bo tak bibliotekarze nazwali nową przestrzeń) znajdują się m.in.:

sala konferencyjna z mobilną widownią oraz nowoczesnym sprzętem multimedialnym;

magazyn studyjny, w którym będą eksponowane najcenniejsze zbiory;

biblioteka multimedialna łącząca tradycyjną formę korzystania z biblioteki z nowoczesną - cyfrową i multimedialną formą przekazu;

przeszklona, w pełni otwarta i nowoczesna architektonicznie czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru;

przestrzeń gier planszowych z możliwością skorzystania na miejscu lub wypożyczenia do domu;

strefa coworking: miejsce spotkań dla młodzieży i dorosłych z możliwością aranżacji przestrzeni w zależności od potrzeb;

innowacyjna, unikalna w skali regionalnej, strefa inkluzji społecznej przeznaczona do odpoczynku oraz biblioterapii.



Nowy budynek Książnicy Kopernikańskiej jest w pełni dostosowany do potrzeb odwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

