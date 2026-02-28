„Książnica Kopernikańska wystrzeliła w kosmos”. Takiej biblioteki jeszcze w regionie nie mieliśmy [zdjęcia, wideo]

Nowe skrzydło Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oficjalnie otwarte/Fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek
Nowe skrzydło Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oficjalnie otwarte. Instytucja zyskała salę konferencyjną, magazyn studyjny, czytelnię, mediatekę, przestrzeń gier planszowych, a nawet strefę ciszy.
Czytelnia w Książnicy Kopernikańskiej, jaką znaliśmy dotąd, powstała w 1973 roku. Nowa jest naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami, funkcjonalna, przestronna.
- Dziś Książnica Kopernikańska wystrzeliła w kosmos - mówi marek Ospalski pracujący tam od 15 lat. - Zupełnie inaczej wygląda. Tworzy nową jakość na kulturalnej mapie Torunia, ale i regionu - dodaje.
W nowoczesnych przestrzeniach Uniwersum Książki (bo tak bibliotekarze nazwali nową przestrzeń) znajdują się m.in.:
sala konferencyjna z mobilną widownią oraz nowoczesnym sprzętem multimedialnym;
magazyn studyjny, w którym będą eksponowane najcenniejsze zbiory;
biblioteka multimedialna łącząca tradycyjną formę korzystania z biblioteki z nowoczesną - cyfrową i multimedialną formą przekazu;
przeszklona, w pełni otwarta i nowoczesna architektonicznie czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru;
przestrzeń gier planszowych z możliwością skorzystania na miejscu lub wypożyczenia do domu;
strefa coworking: miejsce spotkań dla młodzieży i dorosłych z możliwością aranżacji przestrzeni w zależności od potrzeb;
innowacyjna, unikalna w skali regionalnej, strefa inkluzji społecznej przeznaczona do odpoczynku oraz biblioterapii.
Nowy budynek Książnicy Kopernikańskiej jest w pełni dostosowany do potrzeb odwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
Rozbudowa Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 22 mln złotych. Pieniądze pochodzą z VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX.07.01). Projekt dofinansowano również z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą ponad 14 milionów złotych. Nowy obiekt dla czytelników dostępny będzie od poniedziałku.
Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.
Relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek
Nowe skrzydło Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oficjalnie otwarte/Wideo: Iwona Muszytowska-Rzeszotek
