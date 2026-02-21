Czasem kręcą kółka, żeby rozbić dużą krę na rzece. Lodołamacze zbliżają się do Torunia [zdjęcia]

2026-02-21, 16:55 Polska Agencja Prasowa/MG

Dziennikarka PR PiK Tatiana Adonis na pokładzie lodołamacza/fot. Henryk Żyłkowski

Kolejny dzień trwa akcja lodołamania na Wiśle. Lodołamacze, po minięciu w piątek Bydgoszczy i dotarciu do Solca Kujawskiego, w sobotę na dalszym odcinku kruszyły i rozbijały pokrywę lodową zbliżając się do Torunia.

- Lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka i Foka rano wyruszyły z przystani w Solcu Kujawskim i kontynuują pracę na odcinku Wisły w kierunku Torunia. Akcja przebiega sprawnie, w dobrym tempie - mówił kriolog prof. Bogusław Pawłowski, który akcję obserwował na pokładzie jednego z lodołamaczy. - W tym rejonie rzekę pokrywa lód, który powstał stosunkowo niedawno temu. Jego grubość sięga 20-25 cm, najwięcej do około 30 cm. Jedynie przy brzegach lód może być grubszy



Do popołudnia w sobotę lodołamacze pokonały około 11 km i dodarły na wysokość Górska, a do dopłynięcia do Bulwaru Filadelfijskiego przy Starym Mieście w Toruniu pozostało około 15 km.



Prof. Pawłowski podkreślił, że „lodołamanie przebiega sprawnie, chociaż czasami lodołamacze muszą kręcić kółka na rzece, żeby rozbić jakieś pole lodowe na mniejsze”. W ocenie kriologa akcja lodołamania zakończy się w niedzielę. Pokrywa lodowa w górę rzeki sięga za Toruń, pomiędzy mostem autostradowym i ujściem Drwęcy. Dalej, w górę rzeki do Zbiornika Włocławskiego, Wisła nie jest pokryta lodem.