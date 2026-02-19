Nowa komenda policji powstanie w Świeciu. Pierwsze wbicie łopaty jeszcze w tym roku

2026-02-19, 12:56 Marcin Doliński/BN

Posłanka KO Iwona Karolewska/fot. Marcin Doliński

W Świeciu powstanie nowa komenda policji. PR PiK dowiedziało się, że finansowanie budowy jest już zapewnione. Pierwsza symboliczna łopata powinna zostać wbita jeszcze w tym roku.

W tym roku, na ten cel zostanie przeznaczone pięć milionów złotych. Każdego roku ma być przekazywana określona kwota. - Łącznie będzie to kilkadziesiąt milionów złotych na to, żeby w końcu w Świeciu powstała Komenda Powiatowa Policji - informuje posłanka Platformy Obywatelskiej Iwona Karolewska.



Nowy obiekt ma pomieścić ok. 160 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Ma być bardzo nowoczesny. - Będzie tam budynek administracyjny ze strzelnicą, budynek garażowy o powierzchni około 700 metrów kwadratowych czy budynek z warsztatem podręcznym - wymienia posłanka. - Przy budynku komendy będą mieściły się też kojce dla psów i wybieg, a także parkingi dla mieszkańców i pracowników policji - dodaje.



Budowa nowej komendy została ujęta w planie modernizacji policji na lata 2026-2029. W sumie, w całej Polsce mają zostać zrealizowane inwestycje na poziomie prawie 7,5 miliarda złotych.