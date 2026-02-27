Co to za brudy płyną w Chrystkowie? - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]

2026-02-27, 16:02 Marcin Doliński / TB

Tak prezentuje się woda, która płynie w rowie w Chrystkowie. / Fot. Marcin Doliński

Sprawa dotyczy jednego z rowów wiślanych niedaleko zabytkowej XVIII-wiecznej chaty menonickiej pod Świeciem.

- Nie wiadomo co to jest. Sprawę zgłosiłam już do Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska. To dość niepokojące, aby takie brudy płynęły obok mojego miejsca zamieszkania - mówi Elżbieta Kwiatkowska, która mieszka w Chrystkowie w zagrodzie olenderskiej.





Relacja Marcina Dolińskiego