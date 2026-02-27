Co to za brudy płyną w Chrystkowie? - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]
Sprawa dotyczy jednego z rowów wiślanych niedaleko zabytkowej XVIII-wiecznej chaty menonickiej pod Świeciem.
Więcej w relacji poniżej.
Kilkudziesięciu pracodawców prezentowało swoją ofertę podczas 2. Targów Pracy Służb Mundurowych w Tucholi. Czytaj dalej »
To ważna wiadomość dla mieszkańców Włocławka. Znana jest ostateczna wersja przebiegu trasy S10. I tu zaskoczenie - inwestor odrzucił wyniki ubiegłorocznych… Czytaj dalej »
Kilka zarzutów usłyszał 18-latek zatrzymany po bójce w Bydgoszczy. Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana. Czytaj dalej »
Cztery lata temu Bydgoszczanie otwierali drzwi swoich domów przed uchodźcami z Ukrainy. Wielu z nich wyjechało dalej, niektórzy wrócili do ojczyzny. Ale przyjaźnie… Czytaj dalej »
Jego historia sięga średniowiecza. Staw pozwalał na dodatkowe napełnianie wodą miejskich fos. Teraz to miejsce zyska nowy wymiar. Czytaj dalej »
Oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto uroczystą mszą świętą, a tuż po niej nastąpił przemarsz pod pomnik upamiętniający… Czytaj dalej »
W pustostanie niedaleko dzikiej plaży nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu znaleziono zwłoki 58-latka mężczyzny. Czytaj dalej »
W związku z ostatnimi zdarzeniami narosły kontrowersje wokół kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Co się dzieje? O tym można posłuchać w… Czytaj dalej »
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie opublikowali list gończy za Mariuszem Olewińskim. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z tragicznymi wydarzeniami… Czytaj dalej »