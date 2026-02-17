Dyktando według nowych zasad. Urzędnicy zmierzyli się w Toruniu z gramatyką i ortografią

2026-02-17, 15:56 Monika Kaczyńska/MG, BN

Toruńscy urzędnicy pisali dyktando/fot. Monika Kaczyńska

Kujawsko-pomorski szlak filmowy był tematem przewodnim dyktanda, które pisali urzędnicy w Toruniu. To 11. edycja akcji Urzędu Marszałkowskiego, organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Dyktando przygotowały prof. Małgorzata Gębka-Wolak oraz prof. Iwona Kaproń-Charzyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Zwracałyśmy uwagę na pisownię wielką i małą literą, pisownię łączną i rozdzielną, a zwłaszcza na zagadnienia i problemy, które się zmieniły – mówi druga z autorek. - Na przykład pisownia „nie” z imiesłowami – myślę, że to będzie wyzwanie dla wszystkich użytkowników polszczyzny.



- Prawdę mówiąc kolega z biura mnie zmusił do udziału w dyktandzie – mówi jedna z uczestniczek. - Przeczytałam nowe zasady ortografii, bo weszły od 1 stycznia. Zapoznałam się z nimi, ale oczywiście emocje, stres mogą odegrać kluczową rolę w tym, czy będę pamiętała, jak rzeczywiście zapisać daną nazwę.



Dyktando pisało 25 osób. Urzędnicy wzięli też udział w warsztatach językowych i wysłuchali wykładu „Polszczyzna urzędowa dawniej i dziś".



Znamy zwycięzcę dyktanda

Jak poinformował Urząd Marszałkowski, najlepiej poradził sobie Marek Kiełpinski z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Drugie miejsce zajął Andrzej Dembowski z Urzędu Miasta Torunia. Trzecie miejsce przypadło Magdalenie Burdziej z Departamentu Współpracy Zagranicznej.



Laureaci jedenastej edycji dyktanda z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, które odbyło się 17 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, otrzymali bony zakupowe do księgarni.