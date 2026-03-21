Poseł PiS zawiadamia CBA w sprawie przetargu na wynajem aut dla urzędników w Toruniu. Urząd odpowiada

2026-03-21, 15:45  Monika Siwak/BN
Bartosz Kownacki/fot. Monika Siwak

Poseł PIS Bartosz Kownacki zawiadamia Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie przetargu dotyczącego samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Parlamentarzysta podejrzewa m.in. naruszenie prawa zamówień publicznych.

Sprawa dotyczy rozpisanego przez urząd przetargu na wynajem pięciu samochodów dla urzędników na lata 2027-2030. - Przetarg został skonstruowany w ten sposób, że już przed jego rozstrzygnięciem wiadomo, jakie samochody zostaną zaproponowane - konkretny model, to jest naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli mamy trzy zamówienia na łącznie pięć samochodów, gdzie po parametrach, które są wpisane, czyli parametrach silnika, osiągach można dokładnie zidentyfikować model samochodu - argumentuje poseł PiS Bartosz Kownacki.

Polityk dodaje, że nie uważa, iż z pewnością doszło do przestępstwa. - Od tego jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, by tę sprawę sprawdzić - mówi Bartosz Kownacki, uzasadniając złożenie zawiadomienia do CBA.

Poseł Bartosz Kownacki przesłał też do marszałka województwa Piotra Całbeckiego, a także do premiera Donalda Tuska i prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego interpelację w sprawie wykluczenia komunikacyjnego Bydgoszczy. Parlamentarzysta zwraca uwagę, że brakuje wieczornych połączeń kolejowych z Bydgoszczy do większych miast, m.in. do Warszawy, a popołudniowe pociągi (np. dla wracających z pracy w stolicy na weekend do Bydgoszczy) są przepełnione i trudno kupić na nie bilet z wyprzedzeniem.

Odpowiedź rzeczniczki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beaty Krzemińskiej

Poprosiliśmy o komentarz rzeczniczkę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beatę Krzemińską. - Urząd Marszałkowski informuje, że jedna z trzech części tego przetargu została unieważniona z powodu braku ofert. Czy postępowanie wzbudzi jakieś pytania, trzeba pytać instytucję, do której pan poseł napisał - czytamy w odpowiedzi rzeczniczki, przesłanej do naszej redakcji.

