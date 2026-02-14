Ponad 2,5 tysiąca psów w Myślęcinku. Trwa międzynarodowa wystawa [wideo + zdjęcia]

2026-02-14, 13:55  Monika Siwak / TB
Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak

Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak

- Zwierzęta już od szczeniaka są przygotowywane do brania udziału w wystawach - mówi Renata Waczyńska z bydgoskiego oddziału Związku Kynologicznego.

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych odbywa się Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

- To jest sznaucer olbrzym, szczeniak w wieku 7 miesięcy. Nie boi się, chociaż wszystko jest dla niego nowe i ciekawe. Raczej nie jest opanowanym psem - śmieje się jego właścicielka. - Jest pierwszy raz na wystawie.

- Oto dwie suczki rasy cane corso. Jak tylko maluszki stają na nogach, trzeba je już ustawiać - mówi ich właścicielka. - Praca polega na tym, aby codziennie je podotykać i ustawić tak, jak powinny stać później na wystawach. Wszystko robimy za pomocą pozytywnych bodźców. Pochwały, jedzonko, głaskanie. Dzięki temu takie wystawy będą się im dobrze kojarzyć.

Międzynarodowa wystawa potrwa do jutra. W BCTW odbywa się też specjalistyczna wystawa jamników - zgłoszono na nią 119 psów.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Wideo Monika Siwak / montaż Tomasz Bielicki
Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak Międzynarodowa Wystawa Psów w Myślęcinku. / Fot. Monika Siwak

