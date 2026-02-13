Pies, który błąkał się po zamarzniętej Wiśle, został odnaleziony. Prawie dwa tygodnie poszukiwań

2026-02-13, 09:57 BN

Nelka została zabezpieczona/fot. Facebook/Zagubiony Berneńczyk Bydgoszcz

Odnaleziono Nelkę, 5-letnią suczkę, która od wielu dni błąkała się po zamarzniętej Wiśle. Trafiła już do domu.

Nelka zaginęła 1 lutego. Przez dwa tygodnie nie udawało się jej złapać, mimo zaangażowania ratowników wodnych i wielu osób poruszonych tą historią. Suczka jest bardzo lękliwa i płochliwa.



Pies uciekł podczas spaceru w Fordonie dzień po tym, jak została adoptowana ze schroniska. Grupa osób zaangażowanych w poszukiwania Nelki wykorzystywała nawet drona z kamerą termowizyjną oraz lornetki. Piątek trzynastego przyniósł szczęśliwe zakończenie tej akcji.