Czy będą zmiany kursowaniu autobusów i tramwajów w Toruniu? Jest petycja w tej sprawie

2026-02-12, 06:30  Monika Kaczyńska/DW
Likwidacji feryjnych rozkładów jazdy chcą działacze partii Razem z Torunia/Fot. Monika Kaczyńska

Likwidacji feryjnych rozkładów jazdy chcą działacze partii Razem z Torunia. Do końca ferii zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie - do tej pory zebrali ich 500.

Autorzy petycji uważają, że największym problemem feryjnych rozkładów jazdy jest to, że są dostosowane do uczniowskiego kalendarza.

- Na podstawie tego kalendarza żyją jedynie uczniowie. Studenci mają różny kalendarz feryjny, a pracownicy i cała reszta korzysta normalnie na co dzień z komunikacji i chciałaby, żeby była pewność odjazdów. Niestety, teraz tak nie jest - podkreśla Karolina Strychalska.

- Do tej pory funkcjonowała linia nr 80, która zapewniała połączenie między dworcem głównym a kampusem uniwersyteckim. W tym momencie ta linia, która zresztą powstała na 80-lecie uniwersytetu, została wstrzymana - na czas ferii. Studenci są zmuszeni cisnąć się w autobusie numer 131, który jeździ raz na godzinę - zauważa Anna Moch.

- Najważniejszą grupą w naszym mieście, jeśli chodzi o klientów MZK, są osoby dorosłe, pracujące, dojeżdżające cały rok. To jest i powinien być zawsze target komunikacji miejskiej. Tego w Toruniu nie ma - mówi Anna Zglińska.

Petycja w poniedziałek (16 lutego) ma trafić do Urzędu Miasta Torunia. Magistrat zapewnia, że przekaże ją firmie, która na zlecenie miasta przygotowuje analizę i plan rozwoju sieci transportu publicznego na terenie Torunia i Metropolii Toruńskiej. Petycja ma być uwzględniona w przygotowywanym opracowaniu.

Rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski wydał oświadczenie w tej sprawie. Publikujemy je poniżej.

O petycji mieliśmy wiedzę od pewnego czasu. Prezydent Torunia Paweł Gulewski polecił, aby po jej otrzymaniu, niezwłocznie przekazać ją firmie TRAKO Projekty Transportowe, która na zlecenie miasta przygotowuje analizę i plan (modelowanie) rozwoju sieci transportu publicznego na terenie Torunia i Metropolii Toruńskiej. Petycja jest ważnym głosem mieszkańców, który zostanie uwzględniony w przygotowywanym opracowaniu. Zgodnie z harmonogramem prac nad docelowym układem sieci publicznego transportu zbiorowego Metropolii Toruńskiej do końca marca br. będzie opracowany dokument, z uwzględnieniem uwag przedstawionych w petycji, a na przełomie kwietnia i maja br. odbędą się konsultacje społeczne, po których otrzymamy finalną wersję dokumentu, zawierającą szczegółowy plan transportowy.

