Kolizja przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej w Bydgoszczy. Zderzyły się trzy pojazdy

2026-02-10, 14:26 Bartosz Nawrocki/BN

Kolizja na ul. Fordońskiej. Zderzyły się trzy auta/fot. Wikipedia

Aż 1500 złotych mandatu otrzymał kierujący autem marki Suzuki, który uderzył w osobową skodę przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej. W zdarzeniu brała udział także kia.

Po godz. 12:00 policja otrzymała zgłoszenie o kolizji przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej. Kierujący suzuki nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na skodę. - Sprawca zaczął skręcać, by uniknąć kolizji, jednak nie udało mu się to - informuje sierż. szt. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



W zdarzeniu brała udział także kia. Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne każdego z samochodów. Na kierującego autem marki Suzuki nałożyli również 1500 złotych mandatu.



W kolizji na ul. Fordońskiej nikt nie ucierpiał. Na drodze nie ma utrudnień.