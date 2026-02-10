Kolizja przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej w Bydgoszczy. Zderzyły się trzy pojazdy

2026-02-10, 14:26  Bartosz Nawrocki/BN
Aż 1500 złotych mandatu otrzymał kierujący autem marki Suzuki, który uderzył w osobową skodę przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej. W zdarzeniu brała udział także kia.

Po godz. 12:00 policja otrzymała zgłoszenie o kolizji przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Bałtyckiej. Kierujący suzuki nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na skodę. - Sprawca zaczął skręcać, by uniknąć kolizji, jednak nie udało mu się to - informuje sierż. szt. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.

W zdarzeniu brała udział także kia. Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne każdego z samochodów. Na kierującego autem marki Suzuki nałożyli również 1500 złotych mandatu.

W kolizji na ul. Fordońskiej nikt nie ucierpiał. Na drodze nie ma utrudnień.

Mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

