Bliźniaczki Aurelia i Władysława skończyły 100 lat! Dostały medale za walkę o prawa człowieka

2026-02-08, 11:00 Radosław Jagieła/Redakcja

Uroczystość z okazji setnych urodzin sióstr bliźniaczek - Aurelii Leguminy i Władysławy Zuchniarek/ Fot. Radosław Jagieła

Podwójne setne urodziny świętowano w Topólce w powiecie radziejowskim. Bliźniaczki Aurelia Legumina i Władysława Zuchniarek są nierozłączne już od wieku!

Uroczystość z okazji setnych urodzin sióstr bliźniaczek - Aurelii Leguminy i Władysławy Zuchniarek - zgromadzała nie tylko ich rodzinę i bliskich, ale i samorządowców.



- Ja bym w życiu nie myślała, że doczekam setnych urodzin, ale doczekałam. Tak. Przeszłyśmy wojnę. Biedę miałyśmy wtedy, bo nas wywieźli jak jak zwierzaki, żeśmy żyły jak zwierzaki zupełnie. I przeżyłyśmy - wspomina poruszona Władysława Zuchniarek.



Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, podkreślała, że taka uroczystość to wyjątkowe wydarzenie w skali kraju.



- Pani Aurelia i pani Władysława, które skończyły 100 lat, to niezwykłe kobiety, dla których bardzo ważna jest rodzina - mówiła Aneta Jędrzejewska.



Podwójne setne urodziny były okazją do wręczenia jubilatkom medali Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. To wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za „zasługi w walce o niepodległość kraju i prawa człowieka oraz za szczególne zasługi na rzecz regionu”.



Więcej w relacji Radosława Jagieły.



