Pożar w kamienicy przy ulicy Królewieckiej we Włocławku

2026-02-04, 11:55 Radosław Jagieła / Redakcja

Poszkodowana została jedna osoba, która znajduje się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Działania strażaków nadal trwają, jednak sytuacja jest już opanowana. Nie ma konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.



Jak poinformował st. kpt. Joachim Zefert z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, przyczyną pożaru był kominek znajdujący się w jednym z mieszkań.