Nie żyje mężczyzna poszkodowany w pożarze hotelu w Bydgoszczy. W szpitalu pozostają trzy osoby

2026-02-04, 11:02 Monika Siwak / Redakcja

Po pożarze służby zadbały o schronienie dla potrzebujących. Był m.in. namiot grzewczy oraz autobus. /fot. Marcin Kupczyk

W ciągu najbliższych godzin eksperci mają zdecydować czy hotel przy Racławickiej będzie nadawał się do użytku. Ogień pojawił się na parterze budynku we wtorek (3.02.) po godz. 21.

Strażacy ewakuowali klientów hotelu przez okna na pierwszym piętrze. Cztery osoby podtrute dymem trafiły do szpitali.



- Na pewno będzie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który określi przyczynę pożaru - mówi insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji.



W akcji brało udział 15 zastępów strażaków. Grupa Ratownictwa Medycznego PCK przygotowała dla ewakuowany ogrzewany namiot, koce i cieple napoje. Podstawiony został także autobus MZK.



Właściciele hotelu oraz Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zajęli się znalezieniem zastępczych noclegów dla mieszkańców hotelu, ponieważ w nocy nie można było do niego wrócić



W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowało się ponad 90 osób, w tym obywatele Polski, Kolumbii i Ukrainy.