To nie pobór, a chętnych do armii nie brakuje. W naszym regionie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

2026-02-02, 12:31  PAP/Michał Zaręba/Redakcja
Rozpoczęła się komisja wojskowa 2026. Kilkanaście tysięcy osób w naszym regionie otrzyma kategorię/fot. Michał Zaręba

Rozpoczęła się komisja wojskowa 2026. Kilkanaście tysięcy osób w naszym regionie otrzyma kategorię/fot. Michał Zaręba

Rozpoczęła się komisja wojskowa 2026. Mieszkańcy naszego regionu, głównie mężczyźni z rocznika 2007 stawiają się w określonych punktach, by przypisać im kwalifikację.

Dziś ruszyła coroczna kwalifikacja wojskowa, która obejmie 235 tysięcy osób w całej Polsce, przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2007. Jej celem jest ocena zdolności kwalifikowanych do służby i wprowadzenie danych do wojskowej ewidencji.

Badania prowadzone są także w naszym województwie. W Centrum Targowym „Park” w Toruniu był nasz reporter Michał Zaręba. Porozmawiał on z majorem Arminem Piątkowskim, szefem Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu. - Młodzi ludzie poddawani są badaniom psychologicznym i lekarskim - tłumaczy. - Ci są wstępnie przypisywani do rodzajów służby wojskowej oraz nadajemy im stopień szeregowego - dodaje.

Mjr Armin Piątkowski podkreśla, że nie jest to ani pobór, ani mobilizacja. - To po prostu określenie zdolności młodych ludzi do potencjalnego pełnienia służby wojskowej - zaznacza. - Dostają też informacje na temat tego, jakie są rodzaje służby wojskowej i jak mogą budować swoją karierę - dodaje.

Nie tylko mężczyźni. Kto zostanie wezwany na komisję wojskową 2026?
Oprócz mężczyzn kończących 19 lat kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1999-2007, posiadające wykształcenie uznawane za przydatne w wojsku, m.in. medyczne, psychologiczne lub weterynaryjne. Informację o obowiązku stawienia się przed komisją mogą otrzymać również studentki oraz absolwentki uczelni wyższych, które w 2026 roku ukończą 19 lat.

Dziś komisje lekarskie pracują też w Bydgoszczy, Radziejowie i Rypinie. Kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Rozpoczęła się komisja wojskowa 2026. Kilkanaście tysięcy osób w naszym regionie otrzyma kategorię/fot. Michał Zaręba Rozpoczęła się komisja wojskowa 2026. Kilkanaście tysięcy osób w naszym regionie otrzyma kategorię/fot. Michał Zaręba Co ze sobą zabrać na kwalifikację wojskową? Jak przebiega?/fot. nadesłane/Wojskowe Centrum Rekrutacji Kategorie kwalifikacji wojskowej/fot. nadesłane/Wojskowe Centrum Rekrutacji

Region

Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

2026-02-02, 13:19
Nawet -25 stopni w naszym regionie. Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem

Nawet -25 stopni w naszym regionie. Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem

2026-02-02, 11:33
Dwa zgony jednego dnia w naszym regionie. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną było wychłodzenie

Dwa zgony jednego dnia w naszym regionie. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną było wychłodzenie

2026-02-02, 10:28
Ferie czas start Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

Ferie czas start! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

2026-02-02, 09:03
Woda wylała się na DK91 w Nowem. Część mieszkańców nie ma do niej dostępu

Woda wylała się na DK91 w Nowem. Część mieszkańców nie ma do niej dostępu

2026-02-02, 08:25
Uczelnia zaczyna poszukiwania rzeźb Stanisława Horno-Popławskiego. Zniknęły z botanika UKW

Uczelnia zaczyna poszukiwania rzeźb Stanisława Horno-Popławskiego. Zniknęły z botanika UKW

2026-02-02, 07:55
Recepta i zastrzyk w jednym miejscu. Już ponad 130 aptek w regionie oferuje szczepienie

Recepta i zastrzyk w jednym miejscu. Już ponad 130 aptek w regionie oferuje szczepienie

2026-02-02, 07:00
Przyszła tylko dla zabawy, a wyszła z tytułem królewskim. Anna Fabiszak jest Miss 80 [wideo]

Przyszła tylko dla zabawy, a wyszła z tytułem królewskim. Anna Fabiszak jest Miss 80+ [wideo]

2026-02-01, 20:49
W Kruszwicy spłonął sklep papierniczy. Ogień gasiło dziewięć strażackich zastępów

W Kruszwicy spłonął sklep papierniczy. Ogień gasiło dziewięć strażackich zastępów

2026-02-01, 17:43

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę