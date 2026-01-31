Leszek Kowalik odznaczony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis

2026-01-31, 09:00  Redakcja
Leszka Kowalika (na zdjęciu po prawej), nestora medycznej kadry zarządzającej podejmował w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. / Fot. Mikołaj Kuras dla K-PUM



Wieloletni menedżer publicznego lecznictwa, dyrektor administracyjno-techniczny bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego im. Jana Biziela Leszek Kowalik, odebrał najwyższe wojewódzkie odznaczenie.

Dyrektor Leszek Kowalik pracuje w Szpitalu Biziela od 40 lat. Odpowiadał m.in. za wdrożenie kompleksowego systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów w placówce.

Z jego inicjatywy zbudowano od podstaw nowoczesny dział IT i wprowadzono szereg autorskich, przygotowanych dokładnie pod potrzeby tej lecznicy rozwiązań informatycznych, m.in. na potrzeby elektronicznego obrotu dokumentów.

W środowisku menedżerów lecznictwa cieszy się zasłużoną renomą eksperta w tej dziedzinie.

Tak z bliska prezentuje się Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. / Fot. Mikołaj Kuras dla K-PUM

