Leszek Kowalik odznaczony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis

2026-01-31, 09:00 Redakcja

Leszka Kowalika (na zdjęciu po prawej), nestora medycznej kadry zarządzającej podejmował w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. / Fot. Mikołaj Kuras dla K-PUM

Wieloletni menedżer publicznego lecznictwa, dyrektor administracyjno-techniczny bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego im. Jana Biziela Leszek Kowalik, odebrał najwyższe wojewódzkie odznaczenie.

Dyrektor Leszek Kowalik pracuje w Szpitalu Biziela od 40 lat. Odpowiadał m.in. za wdrożenie kompleksowego systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów w placówce.



Z jego inicjatywy zbudowano od podstaw nowoczesny dział IT i wprowadzono szereg autorskich, przygotowanych dokładnie pod potrzeby tej lecznicy rozwiązań informatycznych, m.in. na potrzeby elektronicznego obrotu dokumentów.



W środowisku menedżerów lecznictwa cieszy się zasłużoną renomą eksperta w tej dziedzinie.