Leszek Kowalik odznaczony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis
Wieloletni menedżer publicznego lecznictwa, dyrektor administracyjno-techniczny bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego im. Jana Biziela Leszek Kowalik, odebrał najwyższe wojewódzkie odznaczenie.
Dyrektor Leszek Kowalik pracuje w Szpitalu Biziela od 40 lat. Odpowiadał m.in. za wdrożenie kompleksowego systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów w placówce.
Z jego inicjatywy zbudowano od podstaw nowoczesny dział IT i wprowadzono szereg autorskich, przygotowanych dokładnie pod potrzeby tej lecznicy rozwiązań informatycznych, m.in. na potrzeby elektronicznego obrotu dokumentów.
W środowisku menedżerów lecznictwa cieszy się zasłużoną renomą eksperta w tej dziedzinie.