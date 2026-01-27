Pomordowane w styczniu 1945 roku żydowskie więźniarki upamiętniono w Chorabiu

2026-01-27, 17:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Miejsce kaźni w Chorabiu/fot. Monika Kaczyńska

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Mieszkańcy regionu i przedstawiciele władz spotkali się tego dnia w Chorabiu. W czasie wojny Niemcy założyli tam jeden z oddziałów obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

- Przy budowie umocnień pracowało tu 1700 Żydówek - wspomina były wicemarszałek Senatu, Jan Wyrowiński. - Ich los był tragiczny. 18 stycznia, już po rozpoczęciu ofensywy sowieckiej, zdecydowano o ewakuacji. Kobiety miały stąd iść w kierunku obozu koncentracyjnego Stutthof, ale nie wszystkie były w stanie wyruszyć w taką drogę. Zrobiono więc coś w rodzaju próby. 180 kobiet nie sprostało tej próbie. Zostały zamordowane w okrutny sposób.



- Dzisiejszy dzień potwierdza, że pamiętamy i jednoczymy się z narodem, który stracił swoich obywateli…

- Sytuacja, którą obserwujemy, czyli szerząca się nienawiść, negowanie Holokaustu, jeszcze bardziej nas do tego skłania, abyśmy o tamtych wydarzeniach nie zapominali. Takie zbrodnie nie mogą być wymazane z pamięci. To się nie może powtórzyć - mówili sekretarz województwa Marek Smoczyk i zastępca prezydenta Torunia Rafał Pietrucień.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.