Włocławek upamiętnił ofiary Holocaustu. Delegacja złożyła kwiaty i zorganizowano konferencję

Na trzy miesiące do aresztu trafił 57-latek podejrzany o ciężkie pobicie kolegi, które doprowadziły do jego śmierci. Przerażające jest to, że mężczyzna… Czytaj dalej »

Uroczystości także w naszym regionie. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję naukową pod hasłem „Ocalić pamięć”. Spotkaniu przewodniczyła Dorota Łańcucka, specjalistka z Centrum Edukacji. – Program, który pomaga pamiętać o tej niewyobrażalnej zbrodni ludobójstwa. Nie możemy wymazać tego z naszej świadomości, z naszej pamięci. Tym bardziej, że dzisiaj też obserwujemy podobne idee: język nienawiści, hejt, stereotypy. Robimy to też nie tylko dla siebie, ale też dla kolejnych, przyszłych pokoleń – mówiła Łańcucka. Konferencja przypomniała tragiczne losy Żydów włocławskich. Znawczyni tematu, Mirosława Stojak, przypomina, że niemal wszyscy zginęli w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. – Przed wojną na ogólną liczbę mieszkańców 68 tysięcy, 21 procent stanowili Żydzi. Co piąty obywatel miasta był Żydem, było ich prawie 15 tysięcy. Po wojnie wróciło ich 220, może 300 – przedstawiła Stojak. Rano, przed rozpoczęciem konferencji, delegacja władz miasta z prezydentem Włocławka Krzysztofem Kukuckim na czele, złożyła kwiaty pod Obeliskiem Pamięci Włocławskich Żydów. Pomnik znajduje się na terenie dawnego włocławskiego getta dla Żydów. Jednego z pierwszych, utworzonych przez Niemców w okupowanej Polsce.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.