Pomaga w nauce czytania i opóźnia starzenie mózgu. Ręcznie pisane pozdrowienia od naszych Słuchaczy!

Powoli odchodzi do lamusa, jest zapominane i zastępowane komunikatorami i mailami - mowa o piśmie ręcznym. Dzisiaj jest jego dzień.
- Warto poznać jego zalety i go pielęgnować - a jest ich dużo - mówi Renata Szydłowska, nauczycielka ze szkoły podstawowej w Krąplewicach w powiecie świeckim. Wszyscy jej uczniowie muszą pisać piórem. - To jest taka moja tradycja, po półroczu wchodzimy w w pisanie piórem - opowiada. - To sprawia, że poprawia nam się pamięć i koncentracja, pismo ręczne stymuluje też nasz mózg, redukuje rozproszenie uwagi, czy dyscyplinę, ale także - co jest istotne - opóźnia proces starzenia mózgu. Przede wszystkim pomaga w nauce czytania, bo pisanie i czytanie są ze sobą powiązane. Ręcznie pisane notatki także łatwiej zostają w naszych głowach. Warto to ćwiczyć w domu, bo to naprawdę wpływa na rozwój naszego mózgu. Chodzi też o to, żeby nasze dzieciaki nie zapomniały pięknej sztuki pisania ręcznego. (...)
Poprosiliśmy naszych Słuchaczy o przesyłanie nam ręcznie pisanych pozdrowień. Za wszystkie bardzo dziękujemy!
Mówiła Renata Szydłowska, nauczycielka ze szkoły podstawowej w Krąplewicach w powiecie świeckim
Mówiły dzieci z 4 klasy szkoły podstawowej w Krąplewicach
