Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

2026-01-18, 18:29 Redakcja/Monika Kaczyńska

Na balu goścli m.in. aktorzy Ewa Kasprzyk i Rafał Mohr/fot. Monika Kaczyńska

Pół tysiąca osób uczestniczyło w Marszałkowskim Balu Dobroczynnym, który w sobotę odbył się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Z licytacji głównej osiągnięto kwotę 311 tysięcy złotych, a z cichej - 200 tysięcy.

Obraz „Młody mężczyzna na koniu" Jerzego Kossaka wylicytowano za 59 tysięcy złotych, a w „kocie w worku", czyli jednej z trzech niespodzianek, za które nabywcy zapłacili 25 tysięcy złotych był ...żurek. Voucher na Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 2026 wylicytowano na 15 tysięcy złotych. Łącznie za przedmioty z licytacji głównej osiągnięto kwotę 311 tysięcy złotych.



Na licytacji cichej przedmiotami najczęściej przebijanymi - aż 17 razy - były spinki przekazane przez premiera Donalda Tuska (nowy właściciel zapłacił 9 tysięcy złotych) oraz pióro podarowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (6 tysięcy). 17 osób chciało kupić Baśnie Andersena, które uzyskały też najwyższą na licytacji cichej kwotę - 42 tysięcy złotych. Osiołka przekazanego przez reżysera Jerzego Skolimowskiego wylicytowano za 30 tysięcy złotych. Ceramicznego „Małego Księcia" z pracowni Alicji Bosackiej przebijano 15 razy, a nowy właściciel zapłacił za niego 5 tysięcy złotych. Licytacja cicha przyniosła dochód w kwocie 200 tysięcy złotych.



Ostateczna kwota dochodu osiągniętego w czasie balu znana będzie do końca stycznia. Głównymi beneficjantami są Stowarzyszenie Serce Torunia, Fundacja Trisomiaki z Łochowa (powiat bydgoski) i Specjalny Ośrodek Wychowawczy sióstr orionistek we Włocławku.