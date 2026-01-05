Dachowanie ciężarówki wiozącej mleko koło Tomisławic. Trasa była zablokowana

2026-01-05, 17:58 Redakcja

W poniedziałek po godz. 16:00, na DW266 na pograniczu Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolski przewróciła się cysterna wioząca mleko/fot. KMP Konin/Facebook

W poniedziałek po godz. 16:00, na DW266 na pograniczu Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolski przewróciła się cysterna wioząca mleko.

Na drodze wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Palmowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 45-letni kierujący zestawem pojazdów podczas jazdy zjechał na pobocze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Następnie doszło do wywrócenia się zestawu, który wpadł do rowu.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Kierujący został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala. Okazało się, że jest lekko ranny. Kierowa ciężarówki został lekko ranny.