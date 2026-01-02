W Strzelnie odbyły się uroczystości upamiętniające 107. rocznicę odzyskania przez miasto niepodległości

2026-01-02, 20:07 Marcin Glapiak / Redakcja

Tak wyglądały uroczystości w Strzelnie. / Fot. Marcin Glapiak

Przy mogile powstańców wielkopolskich, wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele lokalnych władz, służb i wielu instytucji.

- Spotykamy się, aby oddać szacunek tym, którzy 107 lat temu swoją krwią, swoją odwagą i poświęceniem przypieczętowali wolność naszej Ojczyzny - mówił Dariusz Chudziński, burmistrz Strzelna.



- Dlaczego udział w takich uroczystościach jest ważny? Gdyby nie nasi poprzednicy, którzy walczyli, to być może nas by tutaj teraz nie było - mówi druh Domagalski. - Teraz możemy uczcić ich pamięć.