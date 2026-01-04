Olimp jako TV show i artyści śpiewający po kaszubsku. To będzie wydarzenie!

32. Bydgoski Festiwal Operowy potrwa od 25 kwietnia do 10 maja/fot. Materiały Opery Nova
Sprzedaż biletów na wyczekiwany festiwal w Operze Nova w Bydgoszczy ruszy lada dzień, kusi już bogaty program XXXII BFO oraz wyjątkowy plakat - dowód na to, że do opery nie trzeba zapraszać tradycyjnymi sposobami.
Artyści z Holandii, Monako, Łotwy, ale i warszawskiej oraz szczecińskiej sceny operowej wystąpią podczas XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
- Sprzedaż biletów na festiwalowe spektakle rozpoczynamy 5 stycznia 2026 - od godz. 8.30 - w kasie Opery Nova oraz online. Ceny biletów (w zależności od miejsca) wahają się od 190 zł do 120 zł - normalne i od 160 do 90 zł - ulgowe - informują pracownicy Opery Nova.
Uwagę zwraca już plakat zapowiadający XXXII BFO. Jacek Staniszewski pokazał na nim kontynuację festiwalowej „sprężynki”. Melomani znają ją z poprzedniej edycji, a facebookowicze nazwali ją Novadonną.
- Opera nie musi być prezentowana w sposób tradycyjny. Skoro współczesne teatry korzystają z multimediów, projekcji i ruchomych scenografii, także plakat powinien być otwarty na nowe formy – zaznacza Jacek Staniszewski.
Gotowy na nowoczesne, odważne formy będzie też tegoroczny festiwal. Wydarzenie otworzy występ bydgoskich artystów - 25 kwietnia o godz. 19 zobaczymy pierwszą w historii tutejszej sceny inscenizację opery Gaetana Donizettiego „Łucja z Lammermoor” (reżyserią zajmuje się ceniony amerykański twórca, Thaddeus Strassberger).
Program XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Festiwal będzie obfitował w widowiska, jakich wcześniej nie widzieliśmy.
Holenderski Nederlands Dans Theater 2 wystąpi w Bydgoszczy po raz pierwszy. To jeden z najlepszych zespołów tańca współczesnego na świecie. W Operze Nova zaprezentuje dwa spektakle: „Folkå” Marcosa Morau oraz legendarną „SAABA” Sharon Eyal i Gaia Behara w nowej odsłonie.
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie zaprezentuje unikatowy cykl pieśni kaszubskich „Wòlô Bòskô” Łukasza Godyli. To będzie pierwsze w dziejach wykonanie muzyki poważnej w języku kaszubskim. W spektaklu wystąpią m.in. rodowici Kaszubi: Danuta Stenka oraz solista Opery Nova Damian Wilma, współtwórca scenariusza.
Polska Opera Królewska zachwyci nową inscenizację świeckiego oratorium Georga Friedricha Haendla „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno”. Przekonamy się, jak można przy użyciu współczesnych środków wyrazu opowiedzieć o uniwersalnym sporze wartości.
Opera na Zamku w Szczecinie wystawi operetkę „Orfeusz w piekle” Jacques’a Offenbacha. I wprawi widzów w osłupienie: Olimp jest tu telewizyjnym show, Ziemia - serialem paradokumentalnym, a Piekło – groteskowym horrorem popkultury.
Ku radości melomanów do Bydgoszczy wraca Les Ballets de Monte-Carlo z Monako. Publiczność ma w pamięci „Romeo i Julii” w wykonaniu tych artystów. Teraz zobaczymy „LAC” („Le Lac des cygnes”) w choreografii Jeana-Christophe’a Maillota.
- To autorska, nowoczesna interpretacja klasycznego baletu „Jeziora łabędziego” Piotra Czajkowskiego, w której Maillot psychologicznie zgłębia mroczniejsze oblicze historii księcia Zygfryda - opisują twórcy festiwalu. - Finałem XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego będzie jedno z najbardziej wstrząsających arcydzieł XX wieku – „Salome” Richarda Straussa w głośnej, najnowszej inscenizacji Łotewskiej Opery Narodowej. Reżyser Alvis Hermanis przenosi biblijny dramat Oscara Wilde’a do futurystycznej wizji roku 2030, tworząc mroczny, intensywny psychothriller, w którym sacrum splata się z technologią - dodają.
