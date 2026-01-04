Olimp jako TV show i artyści śpiewający po kaszubsku. To będzie wydarzenie!

2026-01-04, 08:05 Redakcja

32. Bydgoski Festiwal Operowy potrwa od 25 kwietnia do 10 maja/fot. Materiały Opery Nova

Sprzedaż biletów na wyczekiwany festiwal w Operze Nova w Bydgoszczy ruszy lada dzień, kusi już bogaty program XXXII BFO oraz wyjątkowy plakat - dowód na to, że do opery nie trzeba zapraszać tradycyjnymi sposobami.

Artyści z Holandii, Monako, Łotwy, ale i warszawskiej oraz szczecińskiej sceny operowej wystąpią podczas XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego.



- Sprzedaż biletów na festiwalowe spektakle rozpoczynamy 5 stycznia 2026 - od godz. 8.30 - w kasie Opery Nova oraz online. Ceny biletów (w zależności od miejsca) wahają się od 190 zł do 120 zł - normalne i od 160 do 90 zł - ulgowe - informują pracownicy Opery Nova.



Uwagę zwraca już plakat zapowiadający XXXII BFO. Jacek Staniszewski pokazał na nim kontynuację festiwalowej „sprężynki”. Melomani znają ją z poprzedniej edycji, a facebookowicze nazwali ją Novadonną.



- Opera nie musi być prezentowana w sposób tradycyjny. Skoro współczesne teatry korzystają z multimediów, projekcji i ruchomych scenografii, także plakat powinien być otwarty na nowe formy – zaznacza Jacek Staniszewski.



Gotowy na nowoczesne, odważne formy będzie też tegoroczny festiwal. Wydarzenie otworzy występ bydgoskich artystów - 25 kwietnia o godz. 19 zobaczymy pierwszą w historii tutejszej sceny inscenizację opery Gaetana Donizettiego „Łucja z Lammermoor” (reżyserią zajmuje się ceniony amerykański twórca, Thaddeus Strassberger).



Program XXXII Bydgoskiego Festiwalu Operowego



Festiwal będzie obfitował w widowiska, jakich wcześniej nie widzieliśmy.

