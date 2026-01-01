Wioślarze trenowali, a morsy zażywały kąpieli. Tradycyjnie tak powitali Nowy Rok 2026

2026-01-01, 17:43 Damian Klich/Redakcja

Morsy powitały Nowy Rok kąpielą/fot. Damian Klich

W samo południe wioślarze pływali po Brdzie. Noworoczny trening wioślarski odbył się na przystani Lotto Bydgostii.

Tradycji bydgoskiego klubu stało się zadość, a wsparły go również morsy z grupy Morświry. - Noworoczny trening ma służyć integracji naszego środowiska - mówi Anna Tataruch, prezes klubu Lotto Bydgostia. - W klubie mamy - oprócz wioślarzy - także kajakarzy i żeglarzy morskich. Dołączyły do nas morsy, które tworzą osobny klub i od wielu lat uczestniczą w tym wydarzeniu.



W 2025 roku Lotto Bydgostia po raz 37. w historii zostało najlepszym klubem w Polsce. Klub ma też w swoich szeregach mistrza świata i mistrza Europy seniorów.