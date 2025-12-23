Policja zatrzymała 23-latka, który uszkodził wiatę przystankową. Grozi mu do 5 lat więzienia

2025-12-23, 18:40  Redakcja
23-latek uszkodził wiatę przystanku „Las Gdański P+R”. Teraz za to odpowie/fot. KMP w Bydgoszczy

23-latek uszkodził wiatę przystanku „Las Gdański P+R”. Teraz za to odpowie/fot. KMP w Bydgoszczy

23-latek, w przypływie emocji zbił szybę wiaty przystankowej przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Zajście widział świadek, który natychmiast powiadomił o tym policję.

W zeszłą sobotę bydgoska policja otrzymała zgłoszenie o dewastacji przystanku komunikacji miejskiej znajdującego się przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Świadek, widząc niszczenie jednej z szyb, natychmiast zgłosił to policjantom, przekazując jednocześnie wizerunek osoby mającej związek z tym czynem.

Patrol wywiadowców zatrzymał 23-latka. Znaleźli go nieopodal przystanku „Las Gdański P+R”. Przechodząc kopnął w szybę boczną wiaty i ją zbił. Prawdopodobnie wyładował w ten sposób negatywne emocje po kłótni z rodziną. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

W poniedziałek, po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia o wartości ponad 1400 złotych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z pewnością też będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.

Narodziny Jezusa przeniesione do Inowrocławia. Niezwykła szopka w Szymborzu [zdjęcia]

2025-12-23, 20:09
Nowe radiowozy i grupa do zadań specjalnych. Zmiany w toruńskiej policji

2025-12-23, 19:20
Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

2025-12-23, 18:00
Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

2025-12-23, 17:20
Agresja ucznia wobec nauczycielki w jednej z bydgoskich szkół. Dyrektor placówki zabrał głos

2025-12-23, 16:50
Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

2025-12-23, 16:08
Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

2025-12-23, 15:50
Bydgoszcz. Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia

2025-12-23, 14:52
Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy muszą uważać

2025-12-23, 13:45

