Policja zatrzymała 23-latka, który uszkodził wiatę przystankową. Grozi mu do 5 lat więzienia

2025-12-23, 18:40 Redakcja

23-latek uszkodził wiatę przystanku „Las Gdański P+R”. Teraz za to odpowie/fot. KMP w Bydgoszczy

23-latek, w przypływie emocji zbił szybę wiaty przystankowej przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Zajście widział świadek, który natychmiast powiadomił o tym policję.

W zeszłą sobotę bydgoska policja otrzymała zgłoszenie o dewastacji przystanku komunikacji miejskiej znajdującego się przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Świadek, widząc niszczenie jednej z szyb, natychmiast zgłosił to policjantom, przekazując jednocześnie wizerunek osoby mającej związek z tym czynem.



Patrol wywiadowców zatrzymał 23-latka. Znaleźli go nieopodal przystanku „Las Gdański P+R”. Przechodząc kopnął w szybę boczną wiaty i ją zbił. Prawdopodobnie wyładował w ten sposób negatywne emocje po kłótni z rodziną. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.



W poniedziałek, po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia o wartości ponad 1400 złotych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z pewnością też będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.