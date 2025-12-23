Policja zatrzymała 23-latka, który uszkodził wiatę przystankową. Grozi mu do 5 lat więzienia
23-latek, w przypływie emocji zbił szybę wiaty przystankowej przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Zajście widział świadek, który natychmiast powiadomił o tym policję.
W zeszłą sobotę bydgoska policja otrzymała zgłoszenie o dewastacji przystanku komunikacji miejskiej znajdującego się przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Świadek, widząc niszczenie jednej z szyb, natychmiast zgłosił to policjantom, przekazując jednocześnie wizerunek osoby mającej związek z tym czynem.
Patrol wywiadowców zatrzymał 23-latka. Znaleźli go nieopodal przystanku „Las Gdański P+R”. Przechodząc kopnął w szybę boczną wiaty i ją zbił. Prawdopodobnie wyładował w ten sposób negatywne emocje po kłótni z rodziną. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.
W poniedziałek, po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzut uszkodzenia mienia o wartości ponad 1400 złotych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z pewnością też będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.