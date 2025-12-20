Tragedia w Sępólnie Krajeńskim. W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba
Ogień pojawił się tuż po godzinie 21 w pomieszczeniach przy ul. Niechorskiej. Na miejscu działało siedem zastępów straży pożarnej.
- Po dotarciu na miejsce ratownicy zlokalizowali na parterze budynku ciało mężczyzny, którego wyniesiono na zewnątrz. Niezwłocznie podjęto czynności resuscytacyjne. Niestety nie udało się go uratować - mówi st. kpt. Robert Ferensztajn, rzecznik sępoleńskich strażaków.
Paliło się głównie wyposażenie jednego z pomieszczeń. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać policjanci pod nadzorem prokuratora.