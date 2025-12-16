Radni Bydgoskiej Prawicy złożyli poprawki do przyszłorocznego budżetu miasta

W sumie Bydgoska Prawica zgłosiła dziewięć poprawek klubowych do projektu budżetu. / Fot. Tatiana Adonis
Nie podoba im się przedstawiony przez prezydenta projekt, dlatego zaprezentowali swoją wizję tego dokumentu. Jakich zmian oczekują?
Radni Bydgoskiej Prawicy podkreślali, że od lat krytykują podejście miasta przede wszystkim w trzech obszarach: komunikacja publiczna, mieszkalnictwo komunalne, inwestycje.
- Wydajemy coraz więcej na tabor, na infrastrukturę, ale nie idzie za tym poprawa jakości samej komunikacji publicznej - twierdzi radny Paweł Bokiej.
W związku z tym chcą, aby przeznaczyć więcej pieniędzy na jej audyt. Proponują m.in. dofinansowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych o ponad 4,5 mln zł, przeznaczenie 250 tys. zł na przeprowadzenie analizy dotyczącej budowy w Bydgoszczy aquaparku i takiej samej kwoty na opracowanie koncepcji systemu ochrony ludności cywilnej.
W sumie Bydgoska Prawica zgłosiła dziewięć poprawek klubowych, a z indywidualnymi będzie ich około trzydziestu. Czy zyskają poparcie całej Rady Miasta okaże się podczas środowej (17.12.) sesji.
Więcej szczegółów dotyczących propozycji zmian w budżecie do posłuchania poniżej.
