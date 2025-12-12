Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

2025-12-12, 11:12 Marcin Doliński/Redakcja

Protest rolników w Gostycynie/fot. Marcin Doliński

Reporter PR PiK, Marcin Doliński jest razem z rolnikami, którzy w piątek, od godz. 10:00 protestują przeciwko, jak mówią, niszczeniu polskiego rolnictwa. Manifestacja ma potrwać cztery godziny.

Jak przekazał Marcin Doliński, 50 rolników zebrało się przy starej mleczarni. Są ciągniki, przyczepy i transparenty i jest także... spokój, bo to nie blokada, nikt nie chce nikomu utrudniać życia.



Karol Kaczmarek ze Stowarzyszenia AGROZA przekazuje postulaty protestujących:

- Domagamy się, by wreszcie zostały rozwiązane rolnicze problemy, ponieważ wszyscy o nich rozmawiają, ale nikt nic nie robi żeby je zlikwidować. Nic się nie zmieniło, a wręcz z roku na roku jest coraz gorzej. Niska cena skupu, widmo konkurencji z krajów Ameryki Południowej - oni mają dużo niższe koszty produkcji, ponieważ nie muszą przestrzegać żadnych norm, żadnych obostrzeń...



Kolejna relacja o godz. 12:00. Więcej niżej: