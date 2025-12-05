Niewybuchy na toruńskim osiedlu mieszkaniowym. Kiedyś była tam radziecka jednostka [zdjęcia]

2025-12-05, 12:20  Michał Zaręba/Redakcja
Saperzy na toruńskim Jarze. Na placu budowy przy ulicy Grasera wykryto niewybuchy/fot. Michał Zaręba

Saperzy na toruńskim Jarze. Na placu budowy przy ulicy Grasera wykryto niewybuchy. Ewakuowano ponad 70 osób.

- Nie mogę wejść do klatki schodowej, bo z wykopu wyciągają amunicję. Byłem w sklepie i teraz czekam, nie mam gdzie się podziać...
- Dzisiaj po godzinie 8:00 zapukała policja i kazali nam opuścić mieszkania i tylko tyle wiemy. Jak długo to potrwa - nie wiemy. Tylko ten blok został ewakuowany. Był też podstawiony autobus MZK, gdyby ktoś nie miał jak stąd odjechać...

- W związku z kontynuacją prac wojskowych saperów, które odbywają się na ulicy Grasera w Toruniu, policjanci zabezpieczają to miejsce. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 72 osoby zostały poproszone o opuszczenie swoich mieszkań na czas trwania dzisiejszych prac - mówiła asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.

Prace służb zostały zakończone. W czwartek i piątek 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia wydobył 27 sztuk pocisków artyleryjskich o kalibrze 75 mm oraz 88 sztuk o kalibrze 150 mm.

Relacja Michała Zaręby

Saperzy na toruńskim Jarze. Na placu budowy przy ulicy Grasera wykryto niewybuchy/fot. Michał Zaręba

