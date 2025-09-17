Uwaga! Na budowie w Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Przyjechali saperzy [AKTUALIZACJA]

2025-09-17, 14:44  Agata Raczek/Redakcja
W Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Były utrudnienia w ruchu/fot. Zdzisław Nawrat

W Toruniu podczas prac przy modernizacji torowiska tramwajowego na ul. Konstytucji 3 Maja (w rejonie skrzyżowania z ul. Teligi) znaleziono niewybuch. Usunięciem amunicji zajmuje się patrol saperski.

AKTUALIZACJA: około godziny 16:00 saperzy zakończyli prace, a ruch tramwajowy został wznowiony.


Toruński MZK informuje, że w związku z tym inaczej kursuje komunikacja publiczna. Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, 5 z Motoareny i 6 z Heweliusza kursują do al. Solidarności. Dodatkowo na trasie al. Solidarności – Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Autobusy zastępcze zatrzymują się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych. Utrudnienia w ruchu tramwajowym potrwają prawdopodobnie do ok. godz. 16:00.

